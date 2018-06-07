專訪／許光漢使壞當大魔王！自嘲私下「有佛光沒陽光」

2018年06月07日 21:35 中時 林淑娟

許光漢形象清新人緣好。（粘耿豪攝）

許光漢形象清新人緣好。（粘耿豪攝）

許光漢形象清新人緣好。（粘耿豪攝）

許光漢在《1006的房客》首度挑戰反派。（取材臉書）

出道6年的許光漢，去年以植劇場《戀愛沙塵暴》、《姜老師，妳談過戀愛嗎》的亮眼表現受矚目，並入圍金鐘獎男配角，今年又在歐銻銻娛樂戲劇《1006的房客》飾演性格反差很大的「大魔王」殺人兇手。首度演出大反派的他笑說，從拍攝到播出過程中他都不敢爆雷，忍到快得內傷，甚至親姊姊其實在第7集就猜中全部劇情重要發展，斬釘截鐵問他：「你就是兇手吧？」他還抵死不認。

許光漢2012年就出道，一度參與男團發片計畫卻無疾而終，與最初的歌手夢無緣，卻在演員路上發光，現在的他說，只想先把演員路走好。這兩年他演藝事業運勢大開，戲約一部接一部，演藝路看似平順，但他其實也曾有整整1年乏人問津，邊試鏡邊在咖啡廳打工賺1萬多元的生活費，但試鏡20次可能只有1次成功，自嘲「我屬於試鏡不會上的人」。

他劇中單戀方語昕飾演的「小薇」，卻意外發現心目中的好女孩竟與浪蕩子表弟交往，一怒之下情緒失控拿刀殺了對方。相對於這種「愛不到妳就殺了妳」的極端愛情性格，戲外的他說，自己在感情上一直很被動，更一直是個「超級隨緣」的人，完全不強求，就算單戀也不會讓對方知道，「如果感覺到對方也有好感，態度就會變主動，因為我很怕打擾別人，如果對方沒有意思，我就會馬上退開」。現實中的他感情已經單身一年多。

演過性沉溺遲緩兒角色、又演出殺人魔，外型帥氣的許光漢反而至今還沒演過高富帥，對於未來戲路，他笑說，「我想演正常人的角色！殺人魔就可以暫時不要了，如果太多同類型的角色，我怕無法給出不一樣的東西，會不好意思」。

最近發生不少由愛生恨的情殺分屍案，飾演有同樣經歷的「周大軍」後，他說，犯下那些罪行的人是絕對不能被原諒，但現在的他會去多思考反思，想要知道這些犯罪者的生活背景、原生家庭、小時候受過什麼創傷，才會讓他們在對愛情的憧憬毀滅時，憧憬立馬變成不可承受的衝擊。他坦言，飾演周大軍這角色，也確實釋放了自己一點點的黑暗面，「每個人或多或少都有陰暗面，只是我有機會把平常想的壞事借由角色發揮出來」，他說自己的性格陰暗面在於想太多，經常負面思考，「有時蠻悲觀的，負面情緒一來時，就會一環扣一環，愈想愈負面」。經常被合作對象誇讚人好、超nice的他自嘲：「我有佛光，沒有陽光啦！」

(中時 )