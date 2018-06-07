潮州就業中心助3千學生提升職涯規劃概念

潮州就業中心就服員向光華國小應屆畢業生介紹各行各業，助學生提升職涯規劃概念。（謝佳潾攝）

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光華國小學生填寫完就服員發的職業選擇卡與夢想卡後，黏在看板上分享。（謝佳潾攝）
潮州就業中心就服員請光華國小學生分享未來想從事的職業。（謝佳潾攝）

勞動部潮州就業中心為協助青少年提升職涯規劃概念而推動的「青少年職涯扎根巡迴列車」，今年邁入第3年，宣導對象首度由國中、高中職生，擴大至國小，合計向16校、近3千名學生宣導。今天就在潮州鎮光華國小推行，就服員透過生涯興趣量表，引導學生認識工作類型與個人特質，藉此增進自我生涯規劃知識。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，中心是自前年開始推動「青少年職涯扎根巡迴列車」，目的是希望藉由資深就業服務員的經驗分享，協助青少年對就業市場熱門職缺、學校熱門科系有基本認識，及早建立職涯發展方向，也從聽講過程，建立正確的工作態度，並認識勞動部高屏澎東分署所提供的就業暨職訓資源，鼓勵大家善加利用。而今年宣導時間是自3月6日至6月13日，對象是轄區16所學校的高中職三年級生、國三學生以及小學六年級應屆畢業生。

今天在光華國小舉辦的場次，共有180名六年級應屆畢業生參加。主講的資深就服員以「認識工作世界」為主題，透過活潑生動的解說，帶領學生認識各行各業，隨後安排互動遊戲，發給學生職業選擇卡與夢想卡，讓他們思考未來想從事的職業，以及該份工作所需具備的能力，藉此鼓勵大家及早設立職涯目標，努力朝夢想邁進。

學生們完成填寫後，黏貼在大型看板上，由就服員邀請學生進行分享，有學生夢想是當心理師、也有人想當警察，大家談起夢想，一臉開心充滿自信。就服員在活動結束前，也把握機會宣導職場正確工作態度，包括：傾聽他人建議、修正自我缺點及需具有團隊合作精神等，也介紹勞動部高屏澎東分署的就業暨職訓資源，提升學生資源運用能力。

楊主任表示，潮州就業中心不定期舉辦就業促進研習課程與徵才活動等。6月11日上午8點半至中午12點20分在潮州就業中心3樓會議室舉辦的就業促進研習課程，是邀請創意設計經理主講「粽香傳情，手作創意」，歡迎民眾撥打(08)7882214報名參加。

(中時 )

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