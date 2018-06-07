自己種米自己包粽 大明國小學生親手包粽贈長者

大明國小鳳明分班舉辦「食米食農學園成果展」，邀請社區媽媽到學校教小朋友包粽子，許多小朋友都是初體驗。（潘建志攝）

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大明國小鳳明分班舉辦「食米食農學園成果展」，社區長照中心長者們到校，小朋友將親手包的粽子送給阿公阿嬤，祝他們佳節愉快。（潘建志攝）
大明國小鳳明分班舉辦「食米食農學園成果展」，邀請社區媽媽到學校教小朋友包粽子，許多小朋友都是初體驗。（潘建志攝）

慶祝端午節，屏東大明國小鳳明分班舉辦「食米食農學園成果展」，邀請社區媽媽到學校教小朋友以親自栽種的稻米及紅豆，製作成美味的粽子及粿粽；同時也請社區長照中心長者們到校，小朋友親自將粽子送給阿公阿嬤，祝他們佳節愉快。

鳳明分班推動食農教育已5年，也獲得農糧署「食米食農學園計畫」，目前由農友王家財及附近螺絲工廠吳董事長各提供6分及2分地讓小朋友種植高雄147號稻米，並間種紅豆、黃豆等雜糧，強調無毒種植，小朋友也都親自下田插秧、收割。

7日學校舉辦「情深義粽迎端午＆食米食農學園成果展」，邀請社區媽媽和社區長照中心長者們到校同歡。社區媽媽帶著小朋友以自己種植的米加上糯米、紅豆等，製作成特殊的客家紅豆粿粽、花生粿粽、鹹粿粽，另外也有傳統米粽。

大明國小校長藍乙琳說，這次端午節請社區媽媽到校教孩子包粽，除了展現食農教育成果外，也讓學校社區化、社區學校化，兩者融為一體。另外邀請長者到學校和小朋友同樂，則是體現老幼共學，讓孩子們學習如何和長者相處。

竹田鄉長傅民雄說，竹田推動成為國際慢城，其中最重要的一項，就是在地食材在地食用，大明國小的食農教育是最佳典範。一年級的陳可軒喜歡吃粽子，這是第一次自己包粽子，直呼很好玩，自己包出的粽子感覺也特別好吃。

(中時 )

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