包粽達人吳玉珮推「滿漢干貝粽」搶市

餡料超豐富的「滿漢干貝粽」，是雙漁堂一年四季都有供應的超人氣美食。（圖／曾麗芳）

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吳玉珮擁有一雙巧手，平均每40秒可以包一顆滿漢干貝粽、20分鐘包30顆粽子。（圖／曾麗芳）
吳玉珮曾經單日創下1700顆粽子的紀錄，贏得「包粽達人」封號。（圖／曾麗芳）
吳玉珮曾經單日創下1700顆粽子的紀錄，贏得「包粽達人」封號。（圖／曾麗芳）

搶攻端午節粽子商機，台中餐飲業者紛紛端出自家拿手粽子搶市！其中，位於學士路、中國附醫商圈的人氣小館「雙漁堂」，不只平價台式家常菜受到附近上班族的歡迎，餡料超豐富的「滿漢干貝粽」，更贏得消費者的好評，在台中已熱銷10年，銷售量年年穩定成長。

雙漁堂老闆娘吳玉珮擁有一雙巧手，不僅能畫畫，平均每40秒可以包一顆滿漢干貝粽、20分鐘包30顆粽子；曾經單日創下1,700顆粽子的紀錄，贏得「包粽達人」封號。

吳玉珮表示，雙漁堂的滿漢干貝粽是選用濁水溪以南、2年以上、水分較少的長糯米，經過蒸熟、拌料調味後，再包入餡料。包了爌肉、干貝、香菇、蛋黃、花生、冬蝦等滿滿餡料的粽子，還得再進蒸籠蒸一次，讓所有食材味道完全融合。

吳玉珮透露，滿漢干貝粽最關鍵的餡料就是爌肉，選用豬後腿肉，以高溫逼出油脂後，再加入冰糖、蠔油、蒜頭等滷製而成，單純醬滷的口感、不會死鹹，帶有濃濃的古早味。

滿漢干貝粽餡料超豐富，爌肉肥瘦適中、干貝有提鮮效果，加上香菇、花生、蛋黃等完美結合，品嘗時，散發多層次香氣及豐富的口感，加上米粒晶瑩剔透、口感軟Q適中，是雙漁堂一年四季都有供應的超人氣美食。

吳玉珮說，滿漢干貝粽每顆售價75元，份量是一般粽子的一倍大，吃起來很有飽足感，多年來吸引台中、彰化地區的主顧客，每年端午節必來報到訂購，總是一百顆、一百顆的買來分贈親朋好友。

(工商 )

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