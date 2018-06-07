原子能總署前主任稱 北韓拆核武至少需數月

2018年06月07日 21:54 中時 黃菁菁

國際原子能總署(IAEA)前主任保障措施分析官堀雅人接受《日本經濟新聞》的採訪時表示，即使美朝峰會達成無核化的協議，北韓光拆解核武最短就需數個月。北韓雖爆破豐溪里核子試驗場，但並沒有公布詳細的內容，核試場其實很容易重蓋，故爆破並沒有太大的意義。

有關北韓非核化的過程將如何推進之提問，堀雅人表示，「首先要先設法消除目前的威脅，具體而言，可能是要求北韓拆解還可以使用的核武、處分掉高濃縮鈾及鈽等用在核武上的輻射物質，或要求將核武轉移至國外。」

「只是將核武拆解的話，幾個月就能完成，但要完全撤除核原料物質及核子設施則要花很長的時間，很難預測完成的期間。日本也有花費10年以上時間才能將核子反應爐廢爐的例子。」

至於核武和核武所使用的輻射物質有沒有可能轉移到國外？他表示，「從處分的速度來看，轉移到國外的速度較快。但北韓有意隱瞞物資調度對象及目前擁有的技術，故很可能拒絕轉移到他國的要求，還是在北韓國內處理可能比較符合現實吧。」

被問到有沒有能掌握北韓未申告的地下核武設施的方法時，堀雅人表示，「除了利用衛星和公開的資訊之外，在稽查、查問時，找出與申告內容相矛盾之處是很重要的。稽查官將小垃圾、灰塵帶回分析，也可能找到核物質。第3國提供情報也很重要。但北韓若沒有提供正確資訊，要完全掌握仍是極為困難的。」

有關北韓炸掉豐溪里核子試驗場一事，他指出，「無法驗證到底破壞了什麼，從無核化的觀點來看是沒有實效性的。北韓在爆破前，應該先提出核試場的構造概要等資訊，如何挖隧道、如何運送核彈、進行幾次核試驗等資訊都必須明確。其實核試場比較可以簡單的重蓋，從邁向無核化的觀點來看，爆破並沒有太大的意義。」

(中時 )