全家「啤酒冰淇淋」酒測值超標？實測漱口後就沒事了

2018年06月07日 21:53 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

全家超商近日與金色三麥推出聯名新款「司陶特啤酒口味」霜淇淋，特殊口味立刻引起民眾矚目，但有人向媒體投訴，自己朋友吃完後，酒測值竟高達0.15，如果吃完後遇到酒測臨檢，不就GG了？且投訴人指控全家並沒有在店內或是機台上貼出警語。

根據《蘋果》報導，吃了啤酒霜淇淋後酒測值會超標的事情引起部分民眾恐慌，而新北市交通大隊也找來休假員警試吃測試，吃完後吹氣，確實得到了0.24的超標數字，不過隔10分鐘漱口重測，就剩下0.03毫克，通過酒測，但依舊殘留些許酒精。

實際到全家的官方IG查看，官方標註酒精濃度低於法定值0.5%以下，為0.35加減0.1%，並非酒類產品，不過也有補上「請消費者自行斟酌使用」字句。全家超商公關經理林翠娟表示，「司陶特啤酒口味」霜淇淋是以啤酒原料製作，內含酒精濃度在0.5%以下，以目前台灣法規，酒精濃度0.5%以下歸類為食品，而非酒精類產品；且在店內、外的宣傳海報上都有註明清楚，充分揭露內容物成分，提醒消費者該產品是以啤酒原料製作，須「斟酌食用」，她說「司陶特啤酒口味」霜淇淋以成人客群為主銷售，也是期間限定商品，如果幼童想吃冰，店裡另有香草風味可選。

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(中時電子報)