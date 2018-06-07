全家「啤酒冰淇淋」酒測值超標？實測漱口後就沒事了

全家與金色三麥聯名推出啤酒霜淇淋，卻傳出吃完後酒測會GG的消息 (圖／翻攝自全家IG)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

全家超商近日與金色三麥推出聯名新款「司陶特啤酒口味」霜淇淋，特殊口味立刻引起民眾矚目，但有人向媒體投訴，自己朋友吃完後，酒測值竟高達0.15，如果吃完後遇到酒測臨檢，不就GG了？且投訴人指控全家並沒有在店內或是機台上貼出警語。

根據《蘋果》報導，吃了啤酒霜淇淋後酒測值會超標的事情引起部分民眾恐慌，而新北市交通大隊也找來休假員警試吃測試，吃完後吹氣，確實得到了0.24的超標數字，不過隔10分鐘漱口重測，就剩下0.03毫克，通過酒測，但依舊殘留些許酒精。

實際到全家的官方IG查看，官方標註酒精濃度低於法定值0.5%以下，為0.35加減0.1%，並非酒類產品，不過也有補上「請消費者自行斟酌使用」字句。全家超商公關經理林翠娟表示，「司陶特啤酒口味」霜淇淋是以啤酒原料製作，內含酒精濃度在0.5%以下，以目前台灣法規，酒精濃度0.5%以下歸類為食品，而非酒精類產品；且在店內、外的宣傳海報上都有註明清楚，充分揭露內容物成分，提醒消費者該產品是以啤酒原料製作，須「斟酌食用」，她說「司陶特啤酒口味」霜淇淋以成人客群為主銷售，也是期間限定商品，如果幼童想吃冰，店裡另有香草風味可選。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康

(中時電子報)

屏東山川琉璃吊橋開放單票來回 世界海洋日！慈濟志工各地淨灘做…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。