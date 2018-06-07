提告片商命運大不同！谷阿莫被起訴KKTV：絕不撤告和解

2018年06月07日 22:22 中時 徐桐炘

網路紅人谷阿莫因「X分鐘看完電影」系列爆紅，但遭5家片商認為13部影片、戲劇遭侵權而對他提告，北檢偵辦後依違反著作權法起訴。其中有片商命運坎坷，又水整合買下《近距離戀愛》等片，卻都遭谷阿莫提前在網路爆雷票房慘澹，如今公司僅剩老闆一人，而KKTV則持續引進大量日、韓劇，該公司內容暨商務長楊志光透露：「日片片商都很關心這件事情。」

提告谷阿莫的公司有影音平台KKTV、影音產品發行商得利影視、電影公司又水整合、迪士尼影業和車庫娛樂，其中KKTV近年對購買和自製內容的智慧財產權保護不餘遺力，此次是為韓劇《W-兩個世界》提告谷阿莫。

楊志光表示谷阿莫的行為不只侵犯到台灣版權，上傳到網路公開播放後，其實也侵害其他國家購買版權者，「只是他們沒有跨國主張侵權。」如今谷阿莫被起訴，「台北地檢署有這樣的決定，對大家來說鬆了一口氣，接下來交給法官判決。」他堅定重申：「不會撤告、不會和解。」

「台灣是法治國家，身為獨家版權所有者，我們應該保護好版權，國外片商才願意賣到台灣來，否則台灣觀眾就沒有辦法透過正常（合法）管道看到好劇和好片。」楊志光表示KKTV也向播放盜版影集的CHOCOLABS提告，就是為捍衛台灣OTT平台業者權利，日片片商來台開會時注意到此事，讚許他們對版權的堅持，也更樂於合作。

(中時 )