囧星人驚爆9歲遭性侵虐待「父親強迫我對加害人說謝謝」

2018年06月08日 00:01 中時電子報 吳玫穎

知名YouTuber囧星人昨(7日)突然在臉書自白，說出自己人生中最不堪回首的陰影，「在我 9 歲那年，我被父親放置在香港的一位朋友家數個月，在那期間我受到虐待和性侵。被帶離香港時，父親強迫我要對加害人說謝謝和再見…」

對於父親所說所做的一切，囧星人選擇沉默不回應，因為她知道父親若知道事實真相，一定會無比心痛與內疚，「一直到 25 歲尋求諮商之前我沒有告訴任何人，我曾想像父母離婚感情不好是自己的錯，他們不會放過拿任何事當作武器責怪對方。」

後來，囧星人回台灣曾試圖向母親透露這件事，但卻得到母親回應「你不要告訴任何人」、「我要告訴你爸」，她坦言對於母親的回應，直覺上解讀是「第一，我是被害，卻是羞恥的；第二，這件事又變成了你們指責對方的武器。」

最後囧星人發現放下怨恨的最有效方式，就是「跟父母保持距離，不再指望他們打從心底的了解和關懷」。

她也透露為何會說出這一切的原因，「在幫助其他人之前，我必須拯救我的伴侶。如果這個秘密由更多人分擔，說不定她的痛苦可以少一點。那被我保護了 20 幾年的父親，他必須受到指責，他承擔得起，我伴侶的代償可以不用如此沉重。更大的原因是，雖然我說不想曝露受害人身份是我的一個堅持，但那何嘗不是我粉飾軟弱的藉口？在受害事件中，我沒有任何的錯，作為公眾人物可能更應該表現出勇氣，否則我要如何讓人相信受害人可以放下怨恨、可以活得堂堂正正、甚至……療癒他人、取悅他人，活成一個報章雜誌報導的『囧星人』？」

囧星人這份遲來的#Metoo告白，觸動不少網友內心，忍不住淚灑螢幕前，文章至今吸引近5萬人按讚、超過4千人分享，為囧星人的勇氣與遭遇心疼不捨。

(中時電子報)