預防攝護腺癌 每天吃「這個」有幫助！

2018年06月08日 00:02 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

只要是男性，聽到攝護腺癌總是畏懼三分。但在《康健》舉辦的「癌症救治新轉機 康健趨勢論壇」中，行醫27年的和信治癌中心醫院碩學主治醫師張樹人指出，每天吃熟番茄最有用。

《要怎麼吃？ 這三種食物有益處》

番茄富含茄紅素，對攝護腺癌有幫助，而且要用油去料理，因為茄紅素是脂溶性，透過油脂人體更好吸收。張樹人分享，一位患者的PSA（攝護腺特異抗原）指數飆高，三個月後下降，「問他為什麼，說妻子每天煮2～3顆大番茄。」他也說洋蔥、大蒜都對攝護腺癌相當好，烹調時可以一起加到食物中。

除番茄之外，大豆和綠茶也有效果，「綠茶有兒茶素能抑制癌生長，大豆也有一樣的效果，」但和信治癌中心醫院營養師呂玉如也指出，這些食物的效果大多是臨床觀察歸納而得，每天要吃多少量目前沒有定論。

《要怎麼吃？紅肉要少吃》

想要預防攝護腺癌，就要少吃高油脂和高熱量的食物，例如豬、牛、羊肉、禽類的皮和加工肉類，呂玉如指出，高油脂食物會增加體內自由基和促發炎物質，導致細胞受損。哈佛大學醫學院攝護腺癌專家葛尼克（ Dr. Marc B. Garnick）也建議病患不要或限量攝取動物性油脂。

吃魚是相當好的選擇，但要注意應該避開魚肚這類油脂較高的部位，「不特別選深海魚或淡水魚，只要替換和改變魚種即可，」呂玉如說。

但適當補充好的油脂對攝護腺癌相當有幫助。哈佛大學醫學院曾研究4500名未轉移的攝護腺癌患者，發現每天攝取植物性油脂的人壽命較長，原因之一是植物性油脂會使癌細胞不擴散出去，減緩攝護腺癌的進程。

《這4種營養補充品效用不大》

常有人會吃硒、維他命E、茄紅素膠囊、褐藻及石榴來預防攝護腺癌，但張樹人指出，這些補充品其實效果不大，也沒有充足證據證明這些有幫助，；呂玉如也認為，與其吃膠囊不如吃熟番茄。因此多吃蔬菜、健康的植物性油脂、少吃肉和高熱量的食物，對於預防攝護腺癌一定會有幫助。

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(中時電子報)