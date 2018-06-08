全球首例！癌末被宣告剩3年可活 她透過新療法成功治癒

2018年06月08日 00:31 中時電子報 郭冀銘 ／整理報導 ／整理報導

癌症無疑是當今醫學上最棘手的疾病，治療癌症的方法仍持續在發展中。近來國外學術期刊刊登一宗病例，一位癌症末期患者，原被醫生認定只剩3年壽命，但後來她接受新的免疫療法進行治療，結果竟奇蹟般地讓癌細胞消失，成為全球首宗用此新療法成功治癒的個案。

綜合外媒報導，今年52歲的帕金斯（Judy Perkins），於2003年被診斷出罹患乳腺癌，之後她接受乳房切除術，並平安地度過10年；未料就在某次覆診中發現癌症復發，很快地癌細胞移轉到肝臟和身體其它部位，期間雖試過數種化療及藥物仍未有效阻止，那時醫生告訴她只剩3年可活。

深受打擊的帕金斯，辭掉工作、開始安排後事，並計畫如何在剩下的時間內，完成人生遺願清單，盼望在死亡來臨前，能再做些什麼；然而身體的劇痛，又讓她難以行動，身心都相當煎熬。

後來，帕金斯獲挑選參與美國國家癌症研究所（US National Cancer Institute）研發新的免疫療法試驗。幸運的是，在接受治療後沒多久，帕金斯的腫瘤竟不見；2年過去，她身上完全未發現任何癌細胞，這對醫界與帕金斯來說，都是一件令人振奮的消息。

關於此種新免疫療法，首先醫療團隊取得帕金斯的癌症樣本做化驗，進一步分析DNA找出其突變，最後鎖定4組會產生異常蛋白質的突變基因。

接著，醫療團隊抽取帕金斯的腫瘤浸潤淋巴細胞（tumor infiltrating lymphocytes,TILs），在實驗室中進行大量培植，篩選出最能有效分辨出異常蛋白質並殺死癌細胞的TILs，再將為數約800億的免疫細胞注入帕金斯體內；同時，她還搭配服用一種叫做Pembrolizumab的抗癌藥物，幫助免疫系統攻擊癌症。經過42周，帕金斯體內已完全沒有癌細胞。

帕金斯成功抗癌的案例近來被刊登在英國學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine）中，對許多晚期的乳腺癌患者及其它難以治療的癌症病患來說，燃起一股希望。不過，英國癌症研究所的Alan Melcher教授表示，這種新療法複雜且昂貴，最重大的問題是，醫生必須在患者的腫瘤中，找到足夠的腫瘤浸潤淋巴細胞。

目前研究人員正計畫進行大型的臨床實驗，來評估治療的有效性，這種免疫療法仍屬實驗性，離常規療法仍有一段很長的路要走。

(中時電子報)