NBA》曾罵詹皇叛徒 騎士老闆改口：他像夥伴

2018年06月08日 00:22 中時電子報 黃及人

隨著騎士7日在總冠軍賽落居0比3淘汰邊緣，面臨「小皇帝」詹姆斯可能出走，騎士老闆吉伯特除了後悔當年曾罵詹皇叛徒，更強調詹皇不只是1名騎士球員，而是與他平等的夥伴，看來為了慰留詹皇，吉伯特什麼話都敢說出口。

吉伯特更放話自己早跟詹姆斯建立信任感，「彼此當面交流越多，共識也越多，一切水到渠成，更重要的是，彼此交流不要透過外界管道，像是他說、她說、媒體說、經紀人說等等，兩人之間隔閡越多，就越可能產生誤解或誤會。」

可是真實情況卻跟吉伯特說的不同，畢竟詹姆斯才說過，自己跟騎士之間只有工作聘雇關係，跟騎士高層當不成朋友，加上詹皇與吉伯特政治立場完全相反，詹皇早已不爽吉伯特力挺美國總統川普，也才放話假如奪冠不去白宮。

針對吉伯特自己在2010年眼見詹姆斯跳槽熱火，發表公開信痛罵詹皇叛徒的衝動言行，他也如此硬凹，「因為那時克里夫蘭景氣很差，也未拿過職業冠軍，所以我的那封信更多是為了傳達『吉伯特很重視忠誠』的意思罷了。」

從吉伯特的言論可以清楚看出，他確實只活在自己的世界當中，反正過沒多久，或許詹姆斯就能徹底打他的臉了，假如騎士真的遭到勇士4連勝橫掃出局，詹皇竟還願意留在克里夫蘭，除非奇蹟出現了！

(中時電子報)