基改黃金米終於被美國食藥局批准

2018年06月08日 00:38 中時電子報 江飛宇

20年前，時代雜誌將一名留著山羊鬍子的男子設為封面人物，並在旁邊加上注解「他的稻米一年可拯救百萬名孩子」他是德國植物學家英格．普崔格斯(Ingo Potrykus)，發明了一種有著金黃色澤的黃金米，可以解決營養不良的失明。然而事與願違，20年來，沒有一個孩子吃黃金米。所幸現在有了一點轉機，黃金米通過了美國食品和藥物管理局（FDA）批准，承認它是可以安全食用的糧食作物。

科學警報(science alert)報導，黃金米是21世紀的第1種基改作物，有著一段曲折的故事，普崔格斯是1992年在全球糧食會議中得知，全球有500萬飢饉線上的孩童，因為缺乏維他命A而失明，於是普崔格斯與他的搭檔彼得．貝耶爾(Peter Beyer)就希望改造稻子，因為稻子是3大穀物中，種植範圍最大的，特別是熱帶地區。

20年前登上時代雜誌封面的普崔格斯。(圖/時代雜誌)

他們的研究得到洛克菲勒基金會，以及比爾&梅林達蓋茨基金會的資助，以「台北309梗稻」為改造基礎，並花費20年的研究完成的，之所以會出現金燦燦的色澤，是因為胚乳含有胡蘿蔔素，使原本只有澱粉價值的白米，變成具有附加營養價值。普崔格斯與貝耶爾的初衷是，許多窮困的地區沒有豐富的副食，可能只能吃稻子，孩童很容易營養不良而生病(特別是缺少維他命A造成的失明)，因此他們研發了黃金米。然而，由於大眾對基改糧食的偏見、誤解以及惡意中傷，黃金米的種植與推廣都遭到阻擾，多年以來，沒有農民種植它，也就沒有人吃它。

但現在情況可能會改變，美國食品藥物管理局（FDA）批准了這種作物，認可黃金米可以安全食用，這是第4個給予黃金米正面肯定的國家。也許是經過三十年的辯論，輿論風向終於對轉基因作物有利了。

黃金米到到的困難包括綠色和平組織，他們堅決反對轉基因作物，並指控科學家不了解基改作物對環境的影響，他們甚至在2013年，焚燒了於菲律賓的黃金米試驗田，阻止當年的收成。

綠色和平組織發動抗爭，阻止黃金米批准。(圖/綠色和平組織)

MASIPAG也是反基改的團體，他們自詡是一為貧困農民爭取利益的組織，他們認為基改作物都是生物技術公司的斂財工具，敵視任何的轉基因作物，然而普崔格斯與貝耶爾早就放棄了黃金米的專利，他們只希望黃金米趕緊給需要的飢民們吃到，根本沒想過要拿來賺錢。

雖然美國食藥署通過了黃金米的安全認證，不過一份報告顯示，黃金米的成長速度較慢，它沒有其他稻子品種成長的那麼快，這是因為原本的台北309梗稻就是長得較慢的品種。有人擔心這會影響它的收穫量與農民種植意願。

但是它的功用會絕對比收穫量來的重要，只要有更多的國家願意核準種植，意味著黃金米有可能供應給最需要它的孩子們。

(中時電子報)