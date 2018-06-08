傅達仁推安樂死 妻兒原反對轉支持

2018年06月08日 03:30 時報周刊 林彥君

「年輕的時候奮鬥向前，年老的時候喜樂再見」傅達仁因飽受病痛折磨，7日接受安樂死（accompanied suicide 陪伴性自殺），享壽85歲。他2016年12曾上書蔡英文總統，希望為台灣推動「安樂死」法案，他在2017年7月因胰臟癌末期，在家接受安寧療法，他當時表示「因膽管支架受盡折磨，後來大腸又切除息肉，最近榮總又發現我多了胰臟癌」他也將自傳《達仁傳奇》新書發表會，定義為「生前追思會」。

傅達仁為絕症的人推動安樂死法案在台成立，並表示願意成為台灣安樂死合法首例。傅達仁和妻子鄭正玨（鄭貽）互相扶持逾40年，起初鄭正玨和兒子傅俊豪很反對他的決定，鄭正玨表示「很生氣，覺得這個決定的方向不對，我們避諱談這個問題，他一要跟我們講到這個事情，我們就不談。」認為傅達仁推動安樂死沒有道理，也很難接受，「人生病就趕快求醫，有病趕快治病。」

但因為傅達仁堅持，妻兒轉為支持他的決定，鄭正玨說「他不希望到了晚年的時候，把狼狽不堪的樣子呈現給大眾，他希望很有尊嚴的離開。」傅俊豪不捨父親因病痛，身理跟心理受折磨，他認為父親努力推動安樂死，是希望有病痛的人能有離開人世的選擇，「他做這個決定，以家人的角度當然不捨，但必須支持他，因為他最怕在最後插管，受到痛苦折磨的走。」

(時報周刊)