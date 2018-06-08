傅達仁推安樂死 妻兒原反對轉支持

傅達仁7日在瑞士執行安樂死（陪伴性自殺）。

友善列印
時報周刊
林彥君

「年輕的時候奮鬥向前，年老的時候喜樂再見」傅達仁因飽受病痛折磨，7日接受安樂死（accompanied suicide 陪伴性自殺），享壽85歲。他2016年12曾上書蔡英文總統，希望為台灣推動「安樂死」法案，他在2017年7月因胰臟癌末期，在家接受安寧療法，他當時表示「因膽管支架受盡折磨，後來大腸又切除息肉，最近榮總又發現我多了胰臟癌」他也將自傳《達仁傳奇》新書發表會，定義為「生前追思會」。

傅達仁為絕症的人推動安樂死法案在台成立，並表示願意成為台灣安樂死合法首例。傅達仁和妻子鄭正玨（鄭貽）互相扶持逾40年，起初鄭正玨和兒子傅俊豪很反對他的決定，鄭正玨表示「很生氣，覺得這個決定的方向不對，我們避諱談這個問題，他一要跟我們講到這個事情，我們就不談。」認為傅達仁推動安樂死沒有道理，也很難接受，「人生病就趕快求醫，有病趕快治病。」

但因為傅達仁堅持，妻兒轉為支持他的決定，鄭正玨說「他不希望到了晚年的時候，把狼狽不堪的樣子呈現給大眾，他希望很有尊嚴的離開。」傅俊豪不捨父親因病痛，身理跟心理受折磨，他認為父親努力推動安樂死，是希望有病痛的人能有離開人世的選擇，「他做這個決定，以家人的角度當然不捨，但必須支持他，因為他最怕在最後插管，受到痛苦折磨的走。」

(時報周刊)

囧星人驚爆9歲遭性侵虐待「父親… 《CODE GEASS反叛的魯路修 III …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。