《CODE GEASS反叛的魯路修 III 皇道》6／29台粉免等

2018年06月08日 03:35 時報周刊 溫博鈞

【CODE GEASS反叛的魯路修 ⅠII 皇道】電影中文預告 6/29明日世界

日本ACG經典神作《CODE GEASS反叛的魯路修》睽違十年回歸大銀幕推出劇場版三部曲，日前《CODE GEASS反叛的魯路修 III 皇道》在日本上映傳來捷報，不僅奪下新片滿意度亞軍，更拿下新片票房榜第4名的亮眼成績，讓台灣影迷引頸期盼。

而在6月初在台上映的《CODE GEASS反叛的魯路修 II 叛道》也不遑多讓，短短5天全台票房就衝破百萬大關，緊接著精彩大結局《CODE GEASS反叛的魯路修 III 皇道》也將在6月29日與台灣影迷大銀幕相見，一口氣讓粉絲在6月集郵兩集，影迷們也難掩興奮之情：「整個6月都獻給魯路修殿下！」

繼首部曲與二部曲的超強口碑之後，第三部大結局《CODE GEASS反叛的魯路修 III 皇道》全新配音與新增的機器人戰鬥畫面將帶給影迷最震撼的觀影饗宴，不少日本粉絲紛紛讚賞：「蘭斯洛特跟紅蓮一登場，全場觀眾都在歡呼！」、「每一場戰鬥都毫無冷場。」

而除了酷炫熱血的權力爭鬥之外，影迷粉絲更關注劇情是否有增減更動，在二部曲中改寫了TV版夏莉的結局，讓她「吐便當」倖存，似乎和新系列動畫「魯路修的復活」有關聯，讓不少影迷開始猜測《CODE GEASS反叛的魯路修 III 皇道》是否又將有角色命運被改變，而存活的夏莉也或許會影響劇情走向，熱烈的討論聲浪讓《CODE GEASS反叛的魯路修 III 皇道》期待值倍增。

世界最大國的神聖不列顛尼亞帝國終於與黑色騎士團發生激烈地衝突，這正是魯路修、帶著面具的男子Zero所計畫好的。然而，唯一沒在魯路修計畫之內的人讓他感到困惑，那人便是他的妹妹娜娜莉。第2皇子修奈傑爾與黑色騎士團接觸後，為了動搖魯路修在黑色騎士團中的地位，便將Zero的祕密告訴扇要與藤堂等人。

戰況越來越激烈、吞噬了眾人的憤怒及悲傷、執著與祈願。為了迎向未來，現在的我們究竟能做什麼？那便是零之鎮魂曲。被憎恨所填滿的舊時代即將被埋葬於過去，並且祈禱著全新的時代即將被拓展開來。魯路修與朱雀兩人的故事即將迎接強烈衝擊的明日。

(時報周刊)