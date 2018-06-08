NBA》小號風波落幕！七六人總裁柯蘭吉洛辭職

2018年06月08日 00:58 中時電子報 黃及人

先前因為疑似使用至少5個推特「小號(分身帳號)」攻擊自家與其他球隊球員、管理階層的七六人總裁布萊恩柯蘭吉洛，《ESPN》資深記者沃洛納斯基8日凌晨爆料，目前已經自行請辭負責，位置將由總教練布雷特布朗暫代。

柯蘭吉洛先前遭爆料，疑似使用推特小號攻擊球員與管理階層，頓時引爆接連批評與謾罵，儘管他本人矢口否認這樣做，七六人仍然展開內部調查，就在調查還沒公佈前夕，柯蘭吉洛就搶先辭職負責，等同宣告自己「認罪」。

根據七六人聘僱的律師事務所發表聲明，更讓外界質疑柯蘭吉諾嫌疑重大，「我們並不認為柯蘭吉洛創建這些推特帳號，或用了這些帳號發表任何不當內容，證據顯示是柯蘭吉洛的妻子創建這些帳號，更公布了這些不當內容。」

這樣的聲明等於不打自招，因為柯蘭吉洛妻子芭芭拉沒理由這麼做，況且那些小號爆出的一些球隊內幕或攻擊說詞，擺明是由清楚七六人內部消息的柯蘭吉洛所洩漏，就算把所有罪名推到自己妻子身上，明眼人仍可看穿謊言。

畢竟柯蘭吉洛如不自行請辭，這對正在積極招募「小皇帝」詹姆斯的七六人來說，當然相當不利，畢竟詹皇最近還拿這次風波開玩笑，表明他很在意七六人管理階層到底出了什麼問題，柯蘭吉洛的走人，本來就是時間早晚問題。

(中時電子報)