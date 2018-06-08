1000顆敬老粽大放送！祖孫體驗包粽趣

2018年06月08日 03:36 中時 葉書宏

端午節將至，中華民國佛教華嚴學會與新北市中和區員富里辦公處將於6月9日上午10時在中和區員勝公園，聯合舉辦「敬老粽藝傳承」聯誼活動，邀請百位長者一起包出香噴噴的粽子，並免費提供1000個香粽，贈送給到場響應的老人家。現場大手拉小手、祖孫同樂，阿公阿嬤秀出包粽絕活，小朋友開心畫端午。

華嚴學會號召志工，以糯米、蘿蔔乾、米豆、香菇、栗子、素火腿等食材，合力包出1,000顆養生粽，凡70歲以上的老人家，皆可免費領取一份。每一顆粽子都充滿回饋長者的心意與善念。

包粽技藝有千年歷史，如今卻逐漸沒落。每逢端午，年輕一代習慣買現成粽子應景過節，道地的傳統味粽香慢慢失傳。在文化部及新北市文化局的支持下，華嚴學會復興老技藝，邀請包粽達人陳月秀現身說法，指導新生代爸媽捲起衣袖、手工現包，帶領祖孫、親子攜手體驗包粽樂趣，同時傳承包粽好功夫。小朋友捧著自己親手包的粽子，興奮地炫耀：「我會包粽子了！」

端午文化藝術也是活動中的一大亮點，中和區小朋友熱情捧場，帶著水彩、蠟筆、彩色筆等各式顏料來到現場，「畫」出印象中的端午節，一幅幅可愛的畫作在童言童語中誕生了，有人畫龍舟、有人畫粽子，甚至白蛇傳也出爐了，作品中洋溢滿滿的童心與想像力。

品嘗敬老香粽，也要起身動一動。華嚴學會師資在場示範瑜珈舞，並帶領長者體驗瑜珈八式，從和緩的韻律與吐納中，動出養生與健康。華嚴漢語誦經班朗誦流傳千年的優美詩詞，並有書法大師現場揮毫題字「端午被恩榮」、「玉粽襲香千舸競」等墨寶與大眾結緣，也有髮型設計師贊助免費義剪，在溫馨洋溢的社區回饋及祖孫同樂饗宴中，讓長者們歡喜過端午。

華嚴學會發揚社區關懷與回饋的精神，獲得新北市政府的肯定與支持，新北市政府文化局藝文推廣科股長丘乃如及新北市政府社區營造中心老師吳盈慧特別蒞臨參與，讚賞此活動促成社區互動熱絡，並凝聚老中青三代的祖孫情感。

(中時 )