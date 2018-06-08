法網》詹詠然混雙奪冠 功臣竟是辛吉絲！

2018年06月08日 02:30 中時電子報 李弘斌 ／台北－巴黎電話採訪報導 ／台北－巴黎電話採訪報導

詹詠然去年美網與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）攜手封后，這回法網她與克羅埃西亞好手多迪格（Ivan Dodig）稱霸混雙，去年底已退休的辛公主還發揮「臨門一腳」的作用，在決賽前夕傳授多迪格與詹詠然搭配的訣竅，成為這座冠軍的幕後功臣。

「昨天熱身的時候，辛吉絲就已經到球場看了，她跟多迪格說，詠然在壓力大的情況下打得比較好。賽後進到健身房，他們兩個就很認真在討論這件事情。」詹詠然笑著說。

詹詠然（右）前搭檔辛吉絲（右二）也在混雙決賽替她加油，圖為前一晚詹詠然po臉書，笑說她的搭檔與前搭檔正在認真討論隔天的混雙決賽，怎麼好像忘了她，表情相當逗趣。（臉書翻攝）

「我的搭檔們（包括一位前搭檔）正在很認真的討論明天的混雙決賽，但是是不是忘了我了？」其實詹詠然前一天就在臉書po出這逗趣的一幕，但她可不完全是在搞笑，因為多迪格和辛吉絲真的在討論「她」！

「我問辛吉絲說，你們兩個到底在討論什麼？她說：『我在教現在這個混雙搭檔怎麼幫助妳，讓妳發揮到最好的狀態。』很感謝她這麼用心。」

就像詹詠然所說的，拿到台灣首座大滿貫混雙冠軍為何特別，因為混雙並非平時職網巡迴賽的項目，很難去配合默契，但對最了解她的辛吉絲出手填補了這一塊，或許正是2011年她在澳網混雙決賽屈居亞軍時，所欠缺的那片拼圖。

辛吉絲賽後也立刻在臉書po出她和詹詠然的合照，「超驕傲我的搭檔詠然贏得了另一座大滿貫！」興奮之情溢於言表，兩人的好感情可見一斑。

除了感謝前搭檔從旁獻計，詹詠然也謝謝多迪格沒有放棄與她搭檔。雖然兩人幾個月前就已敲定合作，卻因前一陣子肋骨扭傷，差點就無法組成這次的冠軍拍檔。

「當時我請他趕快找其他女生。後來找不到他又問我，幸好傷勢經過吃藥和治療已經好轉，就照原計畫合作，」詹詠然說：「我們溝通沒有問題，而且打混雙的時候，我很需要笑容和放鬆，他都有做到，很開心能一起拿下冠軍！」

(中時電子報)