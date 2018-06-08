世足》倒數6天－迦太基之鷹突尼西亞 拚40年首勝

2018年06月08日 02:59 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

1978年在阿根廷以3比1擊敗墨西哥，「迦太基之鷹」突尼西亞成為史上首支在世足奪勝的非洲國家，該屆甚至以0比0逼和衛冕者西德。然而40年過去，突尼西亞僅於1998至2006年連3度打入世足賽，更悶的是，他們也沒再嘗過勝利滋味。

迦太基之鷹這次在相隔12年後重返世足賽，主因是籤運絕佳，在非洲區資格賽A組對利比亞、幾內亞拿下10分（3勝1和），真正的對手只有剛果民主共和國。結果他們主場2比1勝剛果民主，客場再於0比2落後下，在兩分鐘內一舉追平，最後以4勝2和的不敗戰績，1分之差擠下剛果出線。

做為過去法國的屬地，突尼西亞相當依賴在法國出生的該國後裔，來充實國家隊的陣容，但充其量只是法國二軍，在世足當然難以競爭。近年來他們持續提升國內聯賽的組織與水準，厚實戰力，惟徵召生於法國的國腳仍是重要手段，本次的攻擊主力卡茲里（Wahbi Khazri）就是一例。

卡茲里出生於法國第一大島科西嘉島，他先踢突尼西亞的U-20代表隊，又接受法國U-21徵召，最終在成年國家隊選擇了迦太基之鷹。卡茲里隸屬於英超桑德蘭，本季則被租借到法甲的尼斯，他的力量、聰明跑位與重炮射門都是攻擊優勢，自由球更是一絕，不過也容易吃到一些不必要的紅黃牌，在俄羅斯得控制好情緒。

卡茲里（右）被譽為自由球之王。（美聯社資料照）

為了近一步提升戰力，突尼西亞教頭馬路（Nabil Maâloul）在今年3月對伊朗及哥斯大黎加的國際友誼賽，徵召了多名有法國背景的新面孔，效果不錯。但多名重要球員因傷免戰，又讓他們的加分打折，甚至不太夠花。

突尼西亞最大損失是最有天份的攻擊中場姆薩克尼（Youssef Msakni），這位國家隊進球最多的現役國腳，在3月傷了膝蓋韌帶，母隊卡達艾杜哈尼宣布他今年報銷。但突尼西亞隊醫認為傷勢沒那麼嚴重，還有機會搏世足賽，但最後仍趕不及列入23人正選名單。

突尼西亞攻擊中場姆薩克尼（左）因為膝蓋韌帶傷勢，沒能參加本屆世足賽。（美聯社資料照）

中場好手本阿莫（Mohamed Amine Ben Amor）3月對伊朗友誼賽受傷，4月開刀，這次仍被列入23人，但狀態仍待觀察。突尼西亞聯賽後衛進球紀錄保持人阿里馬路（Ali Maâloul）也不是百分百健康。

重返世足是突尼西亞足球的進展，但也必須承認，迦太基之鷹目前沒有任何效力歐洲四大聯賽的球星（卡茲里現租借至法甲），在本組難與比利時、英格蘭抗衡，最實際的目標就是鎖定巴拿馬，爭取暌違40年的世足勝利。今年3月他們在友誼賽1比0擊敗哥斯大黎加，應有助於對決巴拿馬，就怕傷兵滿營成了阻礙。

突尼西亞教頭馬路曾是該國1988年奧運代表隊中最年輕的國腳。（美聯社資料照）

突尼西亞小檔案

★世界排名：21

★世足參賽次數：5

★世足最佳成績：小組賽止步

★上屆成績：未晉級

★總教練：馬路（Nabil Maâloul）

★台灣運彩奪冠賠率：600.00

(中時電子報)