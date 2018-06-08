《阿信》93歲國寶劇作家：我願安樂死

2018年06月08日 06:42 時報周刊 溫博鈞

經典電視劇《阿信》（上）、《冷暖人間》為橋田壽賀子代表作。（取材自網路）

經典電視劇《阿信》、《冷暖人間》等劇本的日本劇作家橋田壽賀子，創作過無數細膩深刻的角色，以及觸動人心的台詞。2017年初秋，她出的新書卻震撼了日本社會，書名為《讓我以安樂死死去》，不少人好奇這位寫過無數精彩生離死別場景的國寶級劇作家，如何看待安樂死。

今年93歲的她在著書中提到，希望自己以安樂死的方式，抵達人生的終點；她也曾在《文藝春秋》發表文章表示：「若我痴呆了，我想在瑞士安樂死。我做了不少工作，已足夠了。現在的醫院沒有意願長期收容失智症患者。講難聽點，終究會被醫院趕走。若是這樣，讓想安樂死的人結束生命不好嗎？」

橋田壽賀子單獨住在靜岡縣熱海市家中，一次因走出醫院時跌倒、臉部受傷縫針的苦痛經驗，再加上一直陪伴身邊的愛犬患失智症，之後死亡，讓她認真地思考「如何死去，是個重要問題」。她說：「我若罹患了失智症，無法和他人交流，就別再採取延命措施，並能安樂死⋯我已認真地活到90幾歲，無怨無悔。」

橋田壽賀子雖加入了日本的「日本尊嚴死協會」，但因在日本目前並無安樂死的相關立法，無法實施安樂死，最後還是得到國外去執行。橋田壽賀子向日本政府建言「應儘速制定認可安樂死的法律」。她說：「我不想帶給他人困擾，直到生命最後。」

(時報周刊)