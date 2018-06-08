6月8日三大報頭版要聞

2018年06月08日 07:16 中時電子報 綜合報導

@中國時報

知名前體育主播傅達仁7日在瑞士「尊嚴」（DIGNITAS）機構，喝下致命劑量的硫噴妥鈉，於當地時間上午11時執行安樂死（accompanied suicide 陪伴性自殺），享年85歲。他因受病痛所苦，在全家人的陪同，二度前往瑞士，乾兒子李恕權也飛抵瑞士道別，傅昨左胸前別著父親抗戰徽章走完生命的最後一段路，執行前，表示「這仗一定要打」。

美國聯邦參議院軍事委員會6日公布參議院版《2019財政年度國防授權法》草案，其中包含支持強化美台安全合作及軍事交流條文，以「意見」方式要求美軍參加漢光演習之類的台灣年度軍演；美方應考慮派遣美軍醫療船赴台，執行「太平洋夥伴」任務，擴大美台人道救援合作等。對此，國防部發言人陳中吉昨天表示，感謝美國國會對我國區域和平穩定，扮演非常重要角色。

總統蔡英文前天在民進黨中常會上，明確表態力挺北農總經理吳音寧，並稱吳音寧面對的是一個龐大的政治集團，綠營人士自此也開始「全面護航」。對此，台北市長柯文哲昨感嘆說，總統一旦表態，綠就被迫要集結（挺吳），如此一來，國民黨不打才怪，「過去20幾年，台灣不就是在政黨惡鬥？」暗指蔡英文做法恐加劇藍綠惡鬥。

高雄市長選戰起風了！長達20年在野悶壞港都藍軍，綠營市長初選時，陳其邁甚至獲藍營基層跨黨明幫暗挺，聲勢攀至顛峰，國民黨市長盤幾近棄守。豈料，差點退選的韓國瑜奇兵逆襲，原本平靜無波的選情吹起漣漪，連民進黨中央也不得不出手。

@旺報

大陸福建省在海峽論壇期間推出「惠台66條」，內容包括針對首次到大陸的台胞（首來族）提供接待便利服務，其實這次海峽論壇，就首次開放300個名額，讓「首來族」台胞可上網報名。幾位第一次踏上大陸土地的台灣學生7日受訪表示，來了幾天，對大陸的印象改觀，並非像台灣新聞報的那麼負面，也感受到大陸人民的親切。據了解，福建給予首來族3000元人民幣補貼，已低調進行一陣子，並將部分名額分配給旅行社和青創基地去找人，但也有少數單位，並未將3000元人民幣直接給予首來族，而是作為介紹費自己收下。

「打破界限」海峽論壇首屆創意塗鴉大獎賽，是歷屆海峽論壇活動中，首次舉辦該類型的兩岸青年、次文化、藝術交流，國台辦主任劉結一7日特別出席頒獎典禮，並在致詞時表示，本次賽事除讓兩岸青年有機會「放飛夢想」，更重要的是搭建平台，共同築夢，乃至在取得更多共識後，一同追求中華民族偉大復興。

大陸全國政協主席汪洋於6日在海峽論壇才批評民進黨去中國化、漸進台獨，總統蔡英文就在7日漢光演習宣言：「只要國軍在，台灣就一定在」。蔡英文演講通篇不但未提「中華民國」，在強調「台灣」及國軍的同時，也顯含「以武拒統」之意；當天蔡英文並首次邀請我目前在非洲唯一友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世出席漢光軍演，此舉也意在表明不懼近來大陸對台的外交打壓。

6月6日大陸國家主席習近平在人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎吉爾吉斯總統熱恩別科夫到訪。與此前相比，訪問儀式內容有了新變化，讓人眼前一亮。三軍儀仗隊人數有所增加，首次設立女兵方陣，由55位精選的女兵所組成。過去台灣舉行國慶閱兵時，以政戰學校女學生為主的方隊，只要出現在行伍中，都是最受矚目的焦點。

@工商時報

送股東大禮，國泰金控、富邦金控7日晚間公告獲利，前五月獲利同步繳出比去年同期成長七成以上的佳績，法人分析，除了本業持續穩健成長，雙雄獲利大躍進主要來自股市萬點行情，和5月新台幣重貶兩大利多助攻。

明年起，台股將不再周六獨步全球「開盤交易」。金管會主委顧立雄7日表示，今年就會解決此問題，若與券商溝通順利，明年開始即便有周六補班，台股也不再開盤。

國巨昨（7）日公布5月營收，首度站上6字頭、以63.52億元連續第三個月締造歷史新高，年增151％。若以4月EPS已達7.43元推算，法人估計國巨5月的EPS已逾一個股本，累計前5月EPS則落在3個股本左右，獲利進度超前，可能再掀獲利上修潮。

大陸中興通訊受美國制裁案迎來生機。美國商務長羅斯（Wilbur Ross）昨（7）日表示，美國已與中興達成協議，中興將支付10億美元罰款，並在30天內更換董事會和管理層，而美方則將派法律遵循團隊進駐中興。羅斯強調，中興案的協議與中美經貿磋商並無關聯。

(中時電子報)