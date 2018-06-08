漢光演習 捨刀槍不用堅持肉搏 專家：是誰導演的爛戲

2018年06月08日 08:09 中時電子報 喻華德

漢光34號演習少數開放媒體採訪科目，「中部聯合反空（機）降」操演昨(7)日在臺中清泉崗空軍基地登場，由蔡英文總統親自校閱。不過在特戰部隊收復遭敵軍佔領的通信中心時，卻出現了「放著步槍不用，堅持格鬥」的不合理情節。軍事評論員趙武靈評論「請問敵我都進逼到短兵相接了，不在距離外開槍幹掉敵軍，卻一定要湊上前把敵軍過肩摔，這是哪位導演的爛戲？可不可以找出來槍斃？省下給他的薪水和年金？」

由昨日國防部發言人直播影片可見，在倒數10分32秒時，國軍與共軍(由特戰部隊扮演)已經可目視對方，但兩軍都並未開槍。在倒數10分28秒時，畫面左方穿著多地形迷彩服的特戰戰士將槍「背到背後」，準備肉搏。而倒數10分24秒時，畫面左方扮演共軍的弟兄，拿起T91步槍以槍托攻擊國軍。倒數10分23秒時，國軍戰士將左方的共軍打倒，並用腳踹右方的共軍。倒數10分18至15秒時，國軍戰士將那位共軍「過肩摔」，然後在倒數10分13秒抽出刺刀再補一刀。

圖1，敵我已至近距離，但不論是守軍還是共軍雙方卻都不舉槍射擊敵軍。(圖/翻攝國防部發言人臉書直播 107年6月7日）

圖2，注意畫面左方的特戰戰士將T91步槍背到背後，準備展開肉搏戰。(圖/翻攝國防部發言人臉書直播 107年6月7日）

圖3，扮演共軍的特戰弟兄也不開槍而是以槍托格鬥。(圖/翻攝國防部發言人臉書直播 107年6月7日） 107年6月7日）

圖5，其實「特戰部隊棄槍不用優先肉搏」是多年來展演的標準作法，但明顯不符國防部「仿真、實戰化」的宣示。(圖/翻攝國防部發言人臉書直播 107年6月7日）

圖5，國軍將共軍過肩摔。(圖/翻攝國防部發言人臉書直播 107年6月7日）

圖6，國軍以刺刀格殺共軍。(圖/翻攝國防部發言人臉書直播 107年6月7日）

先捨棄T91步槍，又捨棄刺刀，堅持要肉搏完才使用兵器，明顯不合理。無獨有偶，在倒數9分19秒處，我特戰戰士扭斷共軍的脖子後，發現左方的共軍一息猶存，單手舉起步槍，這時才以自己的步槍擊斃敵軍。

圖7，國軍扭斷共軍脖子。(圖/翻攝國防部發言人臉書直播 107年6月7日）

圖8，國軍發現共軍仍然活著並企圖拿槍反擊，才以步槍將其擊斃。(圖/翻攝國防部發言人臉書直播 107年6月7日）

蔡英文總統在臉書上發文表示「雖然是演習，但是料敵從寬，我們用最嚴格和困難的角度來規劃演訓。」「負責各項任務的弟兄姊妹也都迅速確實地完成任務，我們的國軍真的很精實，請大家為所有參與漢光任務的國軍加油！」

蔡總統作為三軍統帥，對國軍最精銳的特戰部隊在演習中，呈現出軍方高層的觀念過時和訓練體制不與時俱進的評價是「精實」?蔡英文恐怕不知道她已經重蹈了近期失利不利最常牽拖的馬前總統的覆轍。

據《蘋果日報》報導，104年2月18日，馬英九總統視察陸軍臺東地區指揮部慰勞春節戰備留守官兵，並視察官兵戰鬥體適能。見到女兵還能揹起比自己還重的男兵快跑，讓馬英九直呼「精實」倒是馬英九和國安局秘書長高華柱十分體貼的在女兵身上檢視各項裝備，發現「現在裝備比以前好太多了」。

據網路媒體風傳媒107年4月17日報導，「據當年參演的軍方人士透露，馬英九在演習後曾問軍方射擊雷霆2000多管火箭花了多少錢？軍方答覆大概打了1億多，結果馬英九直說「這麼貴！演習真花錢！」讓現場軍方官員私下感嘆，原來三軍統帥只想要「廉價的國防」。」

蔡總統在選前對照「沒有國防政見」的朱立倫，顯得十分重視國防。但現在卻無視年度軍事演習出現電影的武打橋段，仍稱為「精實」，與馬總統以他當兵時當標準去衡量，仍停留在「韓戰」時期的陸軍步兵個裝「比以前好太多了」相比，凸顯蔡英文並未真正關心國防事務，與馬英九相比只不過是「五十步笑百步」罷了。

國防部在3月6日的記者會上，表示漢光34號演習，「各部隊以實兵對抗模式，採『仿真』、『實戰化』，實施連續晝夜對抗演習」。難道共軍遭遇國軍，會捨刀槍不用，進行像好萊塢電影般的肉搏戰嗎？

(中時電子報)