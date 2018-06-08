心疼吳音寧吳晟 廖玉蕙：犯了什麼天條這樣鋪天蓋地追殺

2018年06月08日 07:40 中時電子報 邱文秀

作家廖玉蕙在臉書為吳晟吳音寧報不平．（廖玉蕙臉書）

北農總經理吳音寧爭議風波不斷，作家廖玉蕙不捨吳父詩人吳晟連日煎熬，在臉書撰文＜吳音寧與柯市長＞，心痛問「到底吳音寧犯了甚麼天條！這樣鋪天蓋地的幾近追殺，所為何來？」她並責怪台北市長柯文哲坐視吳音寧被網路霸凌，廖玉蕙說「國民黨為了選舉出此下策猶可想像，而束手一旁駭笑的、我素所尊敬的柯P，坐視霸凌，更讓我不齒。」她寧可棄票也不能支持這樣的權謀市長。

不會看財務報表卻年領250萬高薪，吳音寧從前一份月領5萬的彰化縣溪州鄉公所主任秘書，躍升台北農產運銷公司總經理，一言一行頻頻引起爭議。廖玉蕙表示「幾天前，我從中部北上。剛走出台北車站，赫然見到詩人吳晟迎面而來，形容憔悴。心疼老友連日來的煎熬，我趕緊趨前跟他緊緊握手。但有子女者，應該都能將心比心，女兒一連多日被無良議員抹黑，被跟風媒體砲轟，父母的心情該是何等的不捨。」

廖玉蕙問「到底吳音寧犯了甚麼天條！這樣鋪天蓋地的幾近追殺，所為何來？吳晟步履蹣跚、眼眶泛紅，看了令人不捨。」她說，以前常聽他笑談女兒不是被呵護的「掌上明珠」，而是事事有自己看法的「掌心雷」，如今卻被說成「靠爸族」，這是拿政治世家小兒女的慣見取徑來揣測。而更有甚者，竟連音寧的其他家人，兄長、舅舅等都被扯進來一併撻伐，連一向堅強的莊芳華老師(吳音寧的母親)都只能在夜裡崩潰痛哭。難道就如鄭愁予＜賦別＞詩裡所說：「這世界，怕黑暗已真的成形了……」

廖玉蕙並希望吳晟能挺過這番近乎「抄家滅族」的大難。她表示，說吳音寧是誤闖叢林的白兔，基本上比較有道理的。盡管吳音寧曾冒險深入墨西哥查巴達民族解放軍的自治區探訪，絕非膽小怕事、缺乏人生閱歷的人，但做實事，不熟稔政治運作的人進入北農這種龍蛇雜處的環境中，確實讓人膽戰心驚。

她為吳音寧喊冤，「這隻小野兔在人人喊打、步步驚心中，經過夙夜匪懈、認真從事結果，是創造稅後5千5百多萬的盈餘，堪稱歷年最高紀錄。」證明了就算沒有學得原本叢林裡「奸巧、權謀、權術及八面玲瓏的應對政治語言」，也能在台灣的政治領域裡面參與公共事務，並做出亮麗的成績。她問「看會一張報表真的比改革積習、實質做出成績更好拿來說嘴，但這是最需要被求全的嗎？」

最後她說道「我每每在媒體的放送裡，不忍卒睹努力做事的人被非難、被侮辱而關機，覺得欲加之罪何患無辭？國民黨為了選舉出此下策猶可想像，而束手一旁駭笑的、我素所尊敬的柯P，坐視霸凌，更讓我不齒。如果為了選舉盤算，可以棄守正義，這已背離當初我們所認同的柯市長，將來的選舉，我寧可棄票也不能支持這樣的權謀市長。」

網友留言「柯P不只是坐視而已吧……XD」廖玉蕙回應「還落井下石!」網友質疑「吳音寧連財務報表都看沒懂，被質詢答不出，出問題就逃避神隱！沒有能力是事實，如何當總經理呢？ 年收入250萬的實習生，還要用業務費私心補貼表哥，這就是民退黨用人態度，只要有關係，不須有能力。」廖玉蕙則回覆「能力是如何衡量的?不是用業績?是用(實習生)來糟蹋人,會看報表的人多如過江之鯽,他們都能當北農經理?看報表是唯一檢視資格的條款?」

(中時電子報)