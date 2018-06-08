NBA》美球評：騎士今年最好被橫掃

2018年06月08日 07:42 中時電子報 盧品青

今年總冠軍賽已成定局，騎士隊詹姆斯(LeBron James)的離隊似乎也不可避免了，至少這會是季外最大的話題之一。前隊友波許(Chris Bosh)認為詹姆斯大概會加入火箭，而且他有很好的理由這麼做。

「詹姆斯會是史上最大咖的自由球員，這就像電影《復仇者聯盟》，勇士隊有一大堆超級英雄，然後火箭組成另一群超級英雄對抗他們。」波許對FOX體育表示：「畢竟火箭今年差一點就打倒勇士了。」

節目主持人寇懷德(Colin Cowherd)甚至說勇士如果4戰橫掃騎士更好，這樣詹姆斯可以沒有心理負擔地離開騎士、離開東區。「西區有勇士，那又如何，詹姆斯你應該找個更好的球團、更好的隊友、更好的總管。你現在的隊伍根本一團糟，是時候砍掉重練了！」

寇懷德也諷刺地說：「我沒看過棒球員一天到晚在減價抱團的，籃球員卻經常這樣幹。」詹姆斯若要簽下符合身價的大約，勢必就很難組成和勇士一樣的隊伍。

球評布洛沙(Chris Broussard)則認為不需要太多人，有用的1個就夠了。「我認為詹姆斯應該去馬刺，如果馬刺留下里歐納德(Kawhi Leonard)，然後跟詹姆斯聯手，我敢保證他們至少可以摘下1個冠軍！」

布洛沙還說不用再特別找什麼優秀的綠葉球員，「因為再怎麼不成材的人，到了馬刺就能變得有用處。」

騎士前鋒洛夫(Kevin Love)也暗示詹姆斯該離開了。「如果你想要贏球，你就得把握機會。我當年連續6季無緣季後賽，我就很想要贏，最後我加入騎士在2016年奪冠。」

(中時電子報)