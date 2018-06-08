民進黨今年選舉還有什麼牌可出？網友突破盲點

2018年06月08日 07:51 中時電子報 謝雅柔

民進黨執政後民怨四起，各行各業都有不滿聲浪，向來被視為綠營鐵票倉的高雄，近月來更出現民眾掛布條表達對民進黨不滿。由於民調持續低迷，外界關注年底選戰，民進黨會受到多大衝擊。有網友問及「民進黨今年選舉還有什麼牌可以出？」，其中有許多網友則以「沒有」2字回應。

有網友在PTT指出，2014、2016的時候，民進黨滿滿的好牌，包括太陽花、洪仲丘等，整個社會氣氛搞得好像有智商的人就會投民進黨，對手國民黨又各種出包，那時候連小英出來發文騙說要保護勞工，解決低薪、高工時、拯救年輕人，都一堆人相信還分享臉書。

該網友直言，反觀現在2018都過一半了，民進黨只會批柯文哲，加上姚文智、呂秀蓮這些咖在鬧，不然就王世堅在議會咆哮，還有一堆民進黨人說吳音寧好棒棒。他說民進黨完全沒有凝聚社會大眾共識的力道，只有一直自殘又扣血，「民進黨今年選舉還有什麼牌可以出？」

對此，許多網友紛紛表達意見，並表示「沒有」、「詐騙集團回不來，如果硬拉回來縱放肯定倒黨」、「多行不義必自斃 還是將執政權還給國民黨比較好」、「不用出牌啊 KMT已經掛」、「洪耀福不是講了 再讓國民黨輸一次 只不過有多少智障白癡會信他就不知道了」、「仇中啊，DPP最會」。

(中時電子報)