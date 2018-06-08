「好好讀書嫁好人家」…與女兒告別後 通緝犯棄械投降

經過2個多小時的對峙，槍嫌陳男（紅圈者）終於棄械投降被警方架出公寓移警局偵辦。（葉書宏攝）

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中時電子報
新北市三重區力行路7日晚間約8時左右發生警匪對峙，因案遭通緝的陳姓男子陳男（左4）在經過警方柔性勸說下，棄械投降。（中央社）

新北市三重區昨晚8點多發生警匪對峙，嫌犯陳文彬朝警開槍後躲進公寓不肯就範，上百名警力將他重重包圍。陳嫌自知難逃法網，向警要求喝可樂，並與女兒通話告別「爸爸被警察包圍了，這次應該跑不掉了！你要好好念書，將來好好嫁個好人家」，於晚間10點47分棄械投降，結束2個小時的警匪對峙。

警方調查，陳文彬（47歲）有槍砲、毒品等多項前科，因肇事逃逸在4月12日遭台北地方法院通緝中。

昨晚陳文彬疑似剛交易完毒品下樓，見到巡邏員警，心虛害怕被盤查。據蘋果報導，陳文彬自知此次被逮，加上之前的槍砲案件，恐將入獄執行至少7、8年以上徒刑，於是轉身往公寓逃竄，還回頭對警員開槍。

陳嫌跑到5樓頂時，還持槍威脅住戶讓他進去「躲一躲」，結果遭到憲兵退役的50多歲住戶拒絕，雙方還發生扭打，陳嫌見警方趕到，最後困在水塔後方。

警方出動新北市刑大、霹靂小組員警上百名警力圍捕，對峙過程中陳嫌不斷的打電話，還要求要喝可樂。在喝完警方提供的2罐可樂後，陳文彬打電話跟女兒道別，說「爸爸被警察包圍了，這次應該跑不掉了！你要好好念書，將來好好嫁個好人家。」

之後陳嫌交出手槍子彈及一包大麻，向警投降，結束長達2小時的對峙。

(中時電子報)

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