川普：若美朝會談成功 將邀金正恩訪美

2018年06月08日 08:50 中時 黃菁菁

日本首相安倍晉三7日下午(台北時間8日凌晨3時20左右)在美國白宮與美國總統川普會談，並於會後召開記者會，川普被問到會不會簽署終結朝鮮戰爭的協議文件時表示，「美朝會談成功的話，有可能簽署，這說不定是最初的第一步。我想邀請金委員長到美國訪問，首先從白宮開始做起吧。」

川普在會談一開始針對12日將舉行的史上首次的美朝高峰會談樂觀地表示，「我們應該會得到偉大的成功吧」、「朝鮮半島的無核化應會帶來繁榮、穩定與和平的新時代。」

安倍則強調，「希望與美方緊密合作，促使美朝高峰會談成功，核武、彈道飛彈、綁架問題有所進展」、「強烈希望東北亞的和平」。兩人在會談中針對「美日將緊密合作，推動北韓的完全無核化」達成共識。

川普日前表示不再使用「最大限度施壓的說法」，引起日方的質疑。川普在會談中表示，「沒有必要說『最大限度施壓』的話，因為那會使談判不順，如果談判不順利的話，將再使用『最大限度施壓』」。他也明確表示，「目前對北韓的制裁仍將維持」。

川普說: 「如果談判順利的話，我們同意將與大陸和南韓一起支援北韓。日韓在經濟方面也會提供出很大的援助吧」

針對北韓綁架日人問題，川普在記者會上表示，「我會在美朝會談中提出，我知道這個問題對安倍首相個人而言，是很重要的問題」。安倍則表示，「為早日解決北韓綁架問題，希望與北韓直接接觸、協商，會用盡任何的手段」、「最終還是必須由我與北韓勞動黨委員長金正恩之間來解決」。

針對美日貿易逆差問題，川普表示，「美日的貿易不均衡是相當大的金額，我們希望能改善貿易不均，廢除針對美國出口的障礙。安倍首相剛才說，要採購美國的軍機、飛機，以及農產品等幾10億美元的產品。」川普表明了，盼與日本進行雙邊貿易協定的談判，以削減美國的對日貿易逆差。

(中時 )