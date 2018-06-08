學佛竟敢討客兄！ 妻狠棄家庭不顧還想變賣家產

2018年06月08日 08:33 中時電子報 呂承哲

網友的父親帶著他們兄弟倆從高雄跑到她的租屋處找母親，卻在屋內發現其他男人的衣物，她也坦承在外頭有了男人。(翻攝自爆料公社)

一名王姓網友在臉書社團「爆料公社」控訴，母親平時吃素、跑佛堂與做善事，卻從上個月10日到現在都沒有回家，還吵著要跟丈夫離婚，並要求把房子拿去賣掉並給她150萬元，後來才發現母親在外頭有了男人，讓網友憤而上網討公道。

該名網友以「曾小姐」稱呼母親，顯示母親的良好形象已經毀於一旦。他指出，曾女從5月10日出去都沒回家，自己在外面租房子，一回家就吵著要把房子賣掉並且跟丈夫拿150萬，然後逼迫離婚，甚至連小孩都不要，說她要過自己一個人的生活。直到19日，網友的父親帶著他們兄弟倆從高雄跑到她的租屋處找母親，卻在屋內發現其他男人的衣物，她也坦承在外頭有了男人。

網友表示，看到父親好幾天沒什麼吃、睡很不捨，然而，母親還在外頭毀謗父親，稱都是靠她支撐這個家庭，讓許多親又誤會自己的父親。網友說，母親從小總是教他們倫理道德孝道、吃素、跑佛堂、做善事，如今卻做出違背倫理道德的事情，還可以在外面說得頭頭是道，跟父親要多少就能拿多少，最後還拋棄他們父子，讓他滿是無奈。文末，網友只求「曾小姐」能為自己的造謠，好好的父親道歉。

(中時電子報)