學佛竟敢討客兄！ 妻狠棄家庭不顧還想變賣家產

學佛竟敢討客兄！妻狠棄家庭不顧還想變賣家產。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
網友的父親帶著他們兄弟倆從高雄跑到她的租屋處找母親，卻在屋內發現其他男人的衣物，她也坦承在外頭有了男人。(翻攝自爆料公社)

一名王姓網友在臉書社團「爆料公社」控訴，母親平時吃素、跑佛堂與做善事，卻從上個月10日到現在都沒有回家，還吵著要跟丈夫離婚，並要求把房子拿去賣掉並給她150萬元，後來才發現母親在外頭有了男人，讓網友憤而上網討公道。

該名網友以「曾小姐」稱呼母親，顯示母親的良好形象已經毀於一旦。他指出，曾女從5月10日出去都沒回家，自己在外面租房子，一回家就吵著要把房子賣掉並且跟丈夫拿150萬，然後逼迫離婚，甚至連小孩都不要，說她要過自己一個人的生活。直到19日，網友的父親帶著他們兄弟倆從高雄跑到她的租屋處找母親，卻在屋內發現其他男人的衣物，她也坦承在外頭有了男人。

網友表示，看到父親好幾天沒什麼吃、睡很不捨，然而，母親還在外頭毀謗父親，稱都是靠她支撐這個家庭，讓許多親又誤會自己的父親。網友說，母親從小總是教他們倫理道德孝道、吃素、跑佛堂、做善事，如今卻做出違背倫理道德的事情，還可以在外面說得頭頭是道，跟父親要多少就能拿多少，最後還拋棄他們父子，讓他滿是無奈。文末，網友只求「曾小姐」能為自己的造謠，好好的父親道歉。

(中時電子報)

文章來源：爆料公社

「好好讀書嫁好人家」…與女兒告… 檢察首長異動 邱太三：調查局長…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。