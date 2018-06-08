紫外線也會導致掉髮？ 防曬必學2招防禿頭

頭髮也應該要防曬。(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

高溫炎熱、豔陽高照的日子也越來越多，大家也開始會注意到出門必須防曬，多半人只會注意到肌膚的防曬，但你知道其實頭皮與頭髮也需要防曬嗎？強烈的紫外線不僅會曬傷頭髮，還可能會讓你出現禿頭症狀。

根據早安健康報導，依照紫外線的波長，主要可分為UVA與UVB。日本美容顧問余慶尚美就指出，UVA佔了紫外線的95%，不僅會影響表層肌膚，還會深入肌膚底層，傷害膠原蛋白與彈性蛋白，降低肌膚的彈性，而容易「形成皺紋與鬆弛」。UVB則會被臭氧層與雲層吸收，使到達地面的UVB只佔了紫外線的5%，而會讓表面肌膚產生紅色發炎症狀或是造成色素沉澱，形成肝斑或雀斑，還會使頭髮曬傷，變的粗硬乾燥，又容易分叉斷裂。

余慶尚美更提到，UVA更會到達頭皮的真皮層，對頭整體形成傷害，不僅會破壞頭皮細胞，也會造成血液與淋巴循環惡化，無法將養放送至毛髮根部，還會堆積老廢物與發炎物質，使毛囊無法新生毛髮，出現掉髮數量過多或禿頭等症狀。因此她就提出了兩大妙招，讓你可以防止紫外線傷害頭皮，導致落髮。

一、 使用頭髮防曬噴霧或戴帽子隔絕紫外線

可防止UVB的為市售包裝上寫的SPF，而防止UVA的為PA，當數值越大，越具有防曬效果，基本上數值高的防曬噴霧，一整天只需要使用一次即可達到化學性防曬效果，但要衡量在太陽下的時間與汗水量做調整，而戴帽子則是達到物理性防曬效果。

二、 按摩促進血液與淋巴循環

當毛髮根部無法吸收到完整的營養時，便會搖搖欲墜，也較無法生成新生毛髮，因此改善頭部的血液與淋巴循環是相當重要的。頭部被許多筋膜所覆蓋，因此對頭部進行整體的按摩，可以舒緩筋膜沾黏，而將耳朵往外拉的方式，或是讓肩膀網上聳肩，在向下放鬆的動作都有助於促進頭部的血液與淋巴循環。

(中時電子報)

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