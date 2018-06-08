NBA》埋怨韋德走人？詹皇：他絕對有幫助

2018年06月08日 08:41 中時電子報 黃及人

《太陽哨兵報》8日報導，在騎士落居0比3淘汰邊緣後，「小皇帝」詹姆斯談到假如好友韋德還在騎士，而非回到熱火，是否對騎士帶來幫助？詹皇毫不考慮回答，「絕對的！不光因為我們兄弟情與彼此了解，他的經驗也很豐富。」

詹姆斯先前才遭爆料，相當不滿騎士高層去年夏天交易厄文去塞爾提克的決策，如今換成抱怨自己好友韋德離去，也算理所當然，「我相信我們在季後賽有他的話，將會非常棒，他是為了季後賽打造，也為這種時刻而生。」

「就跟我之前說過，有鑑於我們本季發生的事，這是我生涯最艱難的1季，」詹姆斯說，「不僅從球員角度，而是所有事情，球員來來去去，人事一直異動，總教練因病缺席，還有說不完的傷病，這個球季就像4、5個球季拼起來的。」

回憶過往跟韋德、波許一起在熱火打球時光，詹姆斯不禁暗示起當前他在騎士苦無支援的窘境，「我在奧運也跟韋德、波許一起打球，我認識韋德太多年了，我知道他們的想法，清楚他們對比賽的看法，這不僅是上場打球而已。」

「我不只知道他們天賦，也了解他們內心，」詹姆斯說，「所以我們在熱火重聚，我們也有其他優秀球員，像麥克米勒、哈斯蘭不僅有偉大心靈，也是競爭者，讓天賦聚在一起，這是我們想做的事。」話中透露出他對當前騎士隊友的不滿。

(中時電子報)