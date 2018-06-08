NBA》詹皇加盟勇士？杜蘭特：我絕不相信

騎士詹姆斯(左)持球面對勇士杜蘭特防守。(美聯社)

友善列印
中時電子報

騎士隊詹姆斯(LeBron James)今夏預計將跳脫合約成為自由球員，勇士杜蘭特(Kevin Durant)也是一樣，只不過杜蘭特很確定自己要留在勇士，詹姆斯還沒有譜。如果詹姆斯加盟勇士隊呢？

ESPN名嘴史密斯(Stephen A. Smith)在節目上說：「詹姆斯今夏會和勇士隊洽談，這是他會考慮的7支隊伍之一。沒錯，據我所知就是如此。」

其實這個傳聞在今年季中就出現過，但是詹姆斯當時還不能把這種事拿出來講。史密斯說：「除了勇士之外，還有騎士、湖人、七六人、火箭、塞爾提克、熱火。」

杜蘭特認為詹姆斯不可能來勇士：「我沒聽說過，我知道爆料的人是ESPN的，只是我絕對不相信，除非我親眼看到。而且老實說我他X的不在乎詹姆斯是我的敵人，我認為只要球季打完了一切就重新開始了。」

杜蘭特的反應是不冷也不熱：「我不管詹姆斯會不會來，我也不會干涉球團總管的決定，總管領很多薪水就是為了組一支強隊，而我的工作就是每晚出去好好打球。」杜蘭特季外要跳脫合約尋求頂薪，只要他簽下去，勇士肯定也沒有足夠薪資空間去搶詹皇了。

FOX體育球評布洛沙(Chris Broussard)對此很不以為然：「我知道有些行業可以一家獨大，但是NBA顯然不行一隊獨大，這不公平，這將會毀了聯盟。如果史上最強的人加入勇士，他們的冠軍就毫無價值了。你記得裴頓(Gary Payton)在熱火拿到1個冠軍戒嗎？這類抱團取得的戒指根本毫無分量可言。」

(中時電子報)

NBA》埋怨韋德走人？詹皇：他絕… NBA》G4上場存疑？伊戈達拉：能…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。