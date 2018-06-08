NBA》詹皇加盟勇士？杜蘭特：我絕不相信

2018年06月08日 08:41 中時電子報 盧品青

騎士隊詹姆斯(LeBron James)今夏預計將跳脫合約成為自由球員，勇士杜蘭特(Kevin Durant)也是一樣，只不過杜蘭特很確定自己要留在勇士，詹姆斯還沒有譜。如果詹姆斯加盟勇士隊呢？

ESPN名嘴史密斯(Stephen A. Smith)在節目上說：「詹姆斯今夏會和勇士隊洽談，這是他會考慮的7支隊伍之一。沒錯，據我所知就是如此。」

其實這個傳聞在今年季中就出現過，但是詹姆斯當時還不能把這種事拿出來講。史密斯說：「除了勇士之外，還有騎士、湖人、七六人、火箭、塞爾提克、熱火。」

杜蘭特認為詹姆斯不可能來勇士：「我沒聽說過，我知道爆料的人是ESPN的，只是我絕對不相信，除非我親眼看到。而且老實說我他X的不在乎詹姆斯是我的敵人，我認為只要球季打完了一切就重新開始了。」

杜蘭特的反應是不冷也不熱：「我不管詹姆斯會不會來，我也不會干涉球團總管的決定，總管領很多薪水就是為了組一支強隊，而我的工作就是每晚出去好好打球。」杜蘭特季外要跳脫合約尋求頂薪，只要他簽下去，勇士肯定也沒有足夠薪資空間去搶詹皇了。

FOX體育球評布洛沙(Chris Broussard)對此很不以為然：「我知道有些行業可以一家獨大，但是NBA顯然不行一隊獨大，這不公平，這將會毀了聯盟。如果史上最強的人加入勇士，他們的冠軍就毫無價值了。你記得裴頓(Gary Payton)在熱火拿到1個冠軍戒嗎？這類抱團取得的戒指根本毫無分量可言。」

(中時電子報)