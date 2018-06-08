檢察首長異動 邱太三：調查局長蔡清祥不在異動名單內

調查局長蔡清祥。(中時資料照)

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法務部因應檢察總長江惠民的台中高分檢檢察長遺缺，以及花蓮高分檢檢察長林朝松將屆齡退休，14日將召開檢察官人事審議委員會，討論一波檢察首長人事案，外界盛傳，名單包括調查局長蔡清祥。法務部長邱太三昨(7)日晚間證實，本月確實將討論檢察首長人事案，但異動名單中不包括調查局長蔡清祥。

據了解，因高層仍需借重蔡督導調查局執行今年縣市長、縣市議員等五合一選舉的查賄工作，因此研判蔡在選前異動可能性不大。

檢察界喧騰已久的檢察首長異動案，法務部長邱太三7日晚間證實確實將有一波檢察首長異動，至於名單仍在考量。

邱太三說，主要是因為檢察總長江惠民的台中高分檢檢察長遺缺，以及花蓮高分檢檢察長林朝松9月底屆齡退休，而11月五合一選舉查賄工作已廹在眉睫，需要在本月提早進行一波檢察首長人事異動。

由於新竹、台中、嘉義、彰化等地檢署檢察長任期將在明年初屆滿，加上一名一審檢察長身體健康有意調動。因此檢察界盛傳，這波檢察首長將牽動多位一、二審檢察長，調整幅度很大。

本報記者詢問邱太三這波檢察首長的調整幅度，詢及會不會因五合一選前大規模調整人事，選前換將，致新到任首長因人生地不熟影響查賄？邱太三說，名單他還在考慮，至於異動幅度近日將與檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛、3位次長陳明堂、蔡碧仲、張斗輝討論。

由於檢審會14日將召開入闈會議，22日進行決選，因此研判邱太三應已有初步「口袋名單」，下周將與江惠民等人討論後定案。

此外，法務部保護司長羅榮乾因滿65歲需回任檢察系統、行政執行署副署長羅建勛的任期均將屆滿，2人將回任高檢署檢察官，2人遺缺也將牽動法務部一級主管異動。

至於調查局長蔡清祥，邱太三證實蔡不在這波檢察首長異動名單內，事實上，調查局雖隸屬法務部，但局長因職務重要、性質特殊，人事是由總統決定。

而蔡清祥也即將滿65歲，要回任檢察系統，他目前是以最高檢察署主任檢察官，調派調查局辦理局長事務，因此他也將回任檢察系統，但可以確定蔡不在這波檢察首長異動名單內。

(中時 )

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