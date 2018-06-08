長澤雅美為台賣色 大推高美濕地

長澤雅美連續兩年推廣台灣觀光。（取材自ORICON NEWS)」

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時報周刊
溫博鈞
長澤雅美想放帶來幸福的紫色天燈。（取材自ORICON NEWS)」
長澤雅美出席台灣觀光宣傳活動（ORICON NEWS)

31歲演員長澤雅美2年連續擔任台灣觀光局形象代言人，7日在東京舉辦的「夏日台灣觀光～SUMMER FORMOSA～」活動中以一身帶民俗味與喜氣、易與台灣產生聯想的亮麗紅色華服登場。

日前在網路上公開的年度宣傳影片當中，長澤雅美在台灣各景點以色彩為主題，呈現台灣繽紛的色彩，她說：「我希望能把台灣的好傳達給日本的人們。」

身為首位連任兩年的代言人，長澤雅美感到非常光榮，也感覺到和台灣深厚的緣分。她說：「雖然常是為了工作到台灣，但每到台灣都能深刻感受台灣的好。而且不僅台北，還有很多美好的地方，我也想介紹的大家。」她3日剛過生日，主辦單位贈送他壽桃和玄武岩印章。

長澤雅美推薦的景點是高美濕地，有著幻象般的美。她也當場挑戰問答遊戲，包括了「日本人最喜歡的台灣水果」、「台灣與日本郵筒不同的顏色」與「以放天燈聞名的景點」，她從容地正確回答所有問題。不過經主持人說明，她才知道原來天燈依不同顏色代表不同祈願內容，她說：「拍攝廣告時放的是黃色的天燈。我不知道顏色還帶有意義。」而當她得知紫色天燈祈求幸福時帶著甜美笑容說：「那下次就放紫色的！」

(時報周刊)

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