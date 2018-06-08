白宮禁看A片！ 美媒爆：川普非常不開心

2018年06月08日 09:02 中時電子報 李靖棠

據美國國會山報（The Hills）報導，美國總統川普（Donald Trump）與A片女星丹尼爾（Stormy Daniels）的偷吃醜聞尚未落幕，今日又傳出，知名MSNBC電視台女主播米卡·布里辛斯基（Mika Brzezinski）大爆料，在經歷多次專訪川普律師團隊後，她知道了一項川普對白宮（White House）最大的怨念：不被允許看成人電影！

事實上，川普和其團隊在處理偷吃風暴上，顯得非常地混亂且毫無策略。前紐約市長、現任川普的律師團之一的朱利安尼（Rudy Giuliani）就是最典型的豬隊友。日前「代表」第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）對偷吃一案發表看法的他，今日遭到其辦公室嚴正否認；而他的言論更充滿歧視，對於當事人「風暴女」丹尼爾，朱利安尼認為，「如果妳為了錢出賣自己的身體，那妳不可能會有好的名聲！」

前紐約市長、現為川普律師團隊之一的朱利安尼。（圖/美聯社）

先前由《華爾街日報》（The Wall Street Journal）踢爆，藝名為丹尼爾（Stormy Daniels）的美國成人片女星柯立福（Stephanie Clifford），聲稱自己於2006年，在一場充滿政商名流的高爾夫活動上遇見了川普。

美國成人片女星「風暴女」丹尼爾，她與川普一夜情的案件仍持續發酵纏鬥中。（圖/路透社）

此時的他，剛與現任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）新婚一年的時間。並從川普私人律師柯恩（Michael Cohen）手中，獲得高達13萬美元（約384.5萬台幣）的「封口費」。雖然雙方都極力對外否認，但此醜聞已成為美國媒體緊咬不放的重要話題之一。

現年38歲的史蒂芬妮·柯立福，出生於美國路易斯安那州，是一名現役情色片演員、編劇兼導演，過去曾是名街頭舞蹈工作，從2002年5月起，加盟邪惡影像（Wick Pictures）公司後，開始其豔星道路。除了在情色片取得諸多獎項與肯定外，她亦跨足電影與音樂領域，曾獲當紅樂團魔力紅（Maroon 5）邀請，成為其音樂影片中的女主角。

(中時電子報)