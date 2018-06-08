一餐500元高雄人吃不起？餐飲名店怪景氣差收攤

小肥牛旗下品牌驚傳收攤轉讓，撤出大高雄市場，引起關注。(擷取自右京棧大吟釀の鍋臉書）

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中時電子報
/綜合報導

餐飲名店棄守大高雄，是南部景氣太差？還是經營策略失準？小肥牛連鎖餐飲事業旗下品牌驚傳收攤轉讓，引起市場關注。業者指出，這2年高雄大環境不好、消費人潮變少，月營收直接腰斬一半，為止血才會棄守大高雄。網友毒舌稱，南部盤子沒台北多，所以才會撐不下去。

蘋果日報報導，總部在台中的小肥牛集團2年前揮軍南下，在高雄中央公園周邊開出「右京棧大吟釀の鍋旗艦店」，該店裝潢豪華氣派，人均消費400～600元，是美食部落客公認的名店，也是當地熱門排隊名店之一，但近期生意已大不如前。

對於旗下品牌頂讓收攤，「小肥牛」集團執行長洪克良表示，首年經營狀況很好，但這2年高雄大環境變差、消費人潮開始減少，月營收直接腰斬，為避免虧損決定先行「止血」，撤出高雄市場。洪克良認為，高雄中階消費群逐漸減少，消費呈現M型化，餐飲平均客單消費500元，經營都很辛苦。

餐飲品店撤出高雄，網友也有各自的觀察解析，「南部盤子沒台北多，所以撐不下去」、「高雄500元吃不到龍蝦螃蟹活魚，當然會倒，cp值這麼差」、「南部那薪水 當然嫌貴」、「看一下海港城的價位和來客數，再來思考到底是什麼問題」、「怎麼會有人去高雄展店 腦袋被石頭撞到」。

(中時電子報)

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