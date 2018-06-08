為何力挺吳音寧？黃創夏：小英感到將崩潰的危機了

2018年06月08日 09:13 中時電子報 謝雅柔

台北農產運銷公司總經理吳音寧上任後風波不斷，身兼民進黨主席的總統蔡英文日前在中常會力挺吳是會做事的人。為什麼蔡英文特別重視吳音寧呢？資深媒體人黃創夏說，「蔡英文真正感到即將崩潰的危機了」。

蔡英文總統日前在中常會上表示，吳音寧是一個有能力、會做事的人，但可能不是熟悉政治的人，在政治場合的應答，有的時候就容易被誤解，並要求農委會應有人協助吳音寧面對政治攻防。昨吳音寧在議會被問到有何想法，吳說，可能是因為最近事件比較大，變成新聞事件，謝謝總統關心，她會努力把工作做好。

對此，黃創夏在《NOWnews》名家論壇撰文指出，前陣子下台的教育部長吳茂昆恐非常嘔，為了「拔管」挺身而出，弄到聲名俱裂，倉皇下台，卻未見蔡英文像保吳音寧這樣力挺吳茂昆。黃創夏說蔡英文力挺吳音寧應該不是看上她的能力，吳音寧認識的人脈恐怕只限定在她的家鄉。「是因為吳音寧的家世背景特別重要嗎？」黃創夏說吳音寧的父親吳晟雖是農民詩人，但蔡身邊圍繞的都是「文青」，應該也不會特別在意吳晟文筆。

「為什麼蔡英文特別重視吳音寧呢？說穿了，是蔡英文真正感到即將崩潰的危機了」，黃創夏說蔡英文最擔心的是「退此一步，即無死所」，怕吳音寧是最後的馬其諾防線，若吳音寧都守不住，公營事業的「圈地運動」成果，將和骨牌一樣全面崩潰。

(中時電子報)