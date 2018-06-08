賴清德「台獨説」害香蕉無法售大陸 蘇貞昌：扯太遠

2018年06月08日 09:16 中時電子報 邱文秀

民進黨提名新北市長參選人蘇貞昌（右7）與新北市黨部主委余天（前左5）7日率黨籍議員等多人認購3萬台斤香蕉，共同強調以實際行動力挺蕉農。（中央社）

以行動破除香蕉價格崩盤的說法，高雄市議會採購4500公斤香蕉，力挺在地蕉農，議長康裕成（前左3）6日帶領市議員等人在議會門口行銷香蕉，並呼籲外界勿低價謠言傷害農民。（中央社）

酷熱天氣催熟香蕉，不耐久放的香蕉盛產但價格節節下滑，除外銷香蕉價格穩定之外，香蕉在產地卻乏人問津，高雄蕉農郭來成只得痛下決心放棄採收蕉園內部分香蕉，打算做成堆肥。（中央社）

香蕉、鳳梨盛產農民卻笑不出來，香蕉更是傳出一公斤1元都賣不出去。民進黨新北市黨部主委余天7日上午發起「吃香蕉、做伙衝！」活動，新北市長參選人蘇貞昌及綠營議員排排站吃香蕉，也呼籲民眾多吃香蕉救果農。對於有農民說行政院長賴清德的「台獨説」，害香蕉失去大陸市場，蘇貞昌表示扯遠了，蘇並為行政院發言人徐國勇緩頰，認為他說「1元香蕉是餵豬的」應該不是這個意思。

日前蔡政府官員說「一元香蕉是餵豬的」、「最高每公斤是6元」等發言，引起蕉農以及民眾憤怒。蕉農痛罵誰種香蕉是為了養豬，民眾則認為是說幫忙吃香蕉的國軍以及民眾是豬嗎？據中評社報導，為了平息民怨，農委會提高收購價格，各地市議會和參選人也開始自救，大量採購香蕉，避免引發後續政治效應。

民進黨新北市黨部7日上午發起「吃香蕉、做伙衝！」活動，新北市長參選人蘇貞昌民進黨、新北市黨部主委余天及多位議員也出席排排站大口吃香蕉。市黨部強調，香蕉價格崩跌，嚴重影響蕉農生計，因此聯合新北市議會黨團共同採購3萬公斤幫助蕉農。

對於農民說行政院長賴清德的「台獨説」，害香蕉沒辦法銷售對岸，蘇貞昌回說「那就是扯得更遠了」。 主委余天表示，在媒體上看到香蕉價格在原產地降到1至5元，他認為那不如由黨部來認購幫助蕉農，余天表示採購價一公斤10塊錢，不能照1至5塊買，要給蕉農賺比較多。

日前行政院發言人徐國勇說1元香蕉是餵豬的格外品，蘇貞昌也幫忙緩頰說「他大概不是這個意思，我們認為還是用實際行動來救蕉農，多吃一根香蕉就是幫助蕉農。 」

(中時電子報)