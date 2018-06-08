不來台灣 白宮顧問波頓將出席川金會

2018年06月08日 09:46 中時電子報 李靖棠

據美國國會山報（The Hills）報導，隨著「川金會」的時間日漸接近，陪同總統川普（Donald Trump）赴新加坡開會的代表團人選也逐漸浮出，除了國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）是當然人選外，波頓（John Bolton）似乎也是代表團人員之一。這也意謂著，先前盛傳波頓會來台出席美國在台協會（AIT）揭幕儀式的傳聞，已經不攻自破。

白宮顧問康威（Kellyanne Conway）日前在早餐聚會上，向當場多位記者證實，鷹派的國安顧問波頓也將隨行出訪星國，並參與美國與北韓之間的重要會談。但對於這位強硬立場的老將，康威卻始終不願透露，波頓陪同出訪的角色定位。然而，除他之外，代表團成員也包含了白宮幕僚長凱利（John Kelly）。

將出川金會的波頓（圖右），是否又有新的手段或方法讓川普（圖左）態度生變？（圖/美聯社）

作為鷹派代表人物，波頓在川金會的變化過程中，一直是外界緊盯的目標人物。當時川普單方面宣佈「破局」，他就成為南韓、美國和國際媒體的攻擊對象。先前將北韓、與當年也自行宣布廢核的利比亞相比，讓人自然聯想到，相信和談、最終卻死於非命的強人格達費（Muammar Gaddafi）；再加上美國武斷終止與伊朗的核子協議，都讓外界擔心，始終不相信北韓和金正恩（Kim Jong Un）的他，12日在新加坡會不會又有新的突發舉動？

白宮幕僚長凱利傳也將隨團出席川金會。（圖/路透社）

現年68歲的波頓，出生於巴爾的摩，擁有耶魯大學（Yale University）的法學學士和博士學位，早年是一名執業律師。1979年受聘於美國國際開發總署（USAID），開始他一路在聯邦政府工作的生涯。歷任助理司法部長、助理國務卿和國務次卿等職，2005年被小布希總統任名為美國常駐聯合國（UN）代表。波頓作風強硬，一直被外界視為小布希政府內最強硬且保守的閣員，曾公開批評北韓、聯合國、海珊（Saddam Hussein）等，也因為不受民主黨歡迎，出任代表僅一年時間，就被當時佔多數的民主黨從參議院拉下來。

不過波頓出訪新加坡，也讓屆時可能來訪台灣的美國高層官員名單又少一人，正好與川金會撞期的在台協會揭幕儀式，到底會有哪些「貴賓」來訪，更讓外界感到好奇。

(中時電子報)