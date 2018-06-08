兩湖十年情 兩地一家親　「西湖、日月潭兩湖論壇」圓滿閉幕

2018年06月08日 09:54 中時 沈揮勝

「兩湖論壇」討論場景。（南投縣政府提供）

「兩湖論壇」邀請雙方各界專家學者參與研討。（南投縣政府提供）

沈揮勝／綜合報導

第10屆「西湖、日月潭兩湖論壇」，6日在杭州登場，副縣長陳正昇率南投縣代表團60餘人，應邀赴杭州參會，經主題、分組論壇及7日的考察交流，圓滿閉幕。雙方都期盼，藉此深化合作，建立更深厚、多元交流渠道，共創更美好的發展願景。

南投縣與杭州市於2009年透過宗教交流，促成日月潭、西湖締盟，並共同輪流舉辦「兩湖論壇」；今年輪到由杭州主辦，以「兩湖緣兩地親」為主題，針對文化、教育、衛生保健、婦女創業等領域作深度討論。

雙方主要代表人為杭州市副市長陳新華、南投縣副縣長陳正昇，南投相關部門負責人與學者，及杭州市人大、政協、台胞代表委員與台屬聯誼會、台商代表共150餘人參與。浙江省台辦副主任何永明、杭州市政協副主席葉鑑銘等亦出席活動 。

陳新華致詞表示，10年來，杭州與南投兩地因西湖和日月潭結緣，雙方秉持「兩岸一家親」理念，從交流與合作起步，順應兩岸關係和平發展的大局，推進兩地經濟社會不斷發展，謀求兩地民眾共同福祉。

他說，當前杭州處於「後峰會、前亞運」機遇期，將積極創造條件，與南投分享這樣的發展的機遇，努力擴大兩地各領域的交流合作，為南投鄉親在杭學習、創業、就業、生活提供優質的服務。並推動南投農特產品杭州展銷館入駐，幫助南投優質農產在杭州上市。

陳正昇指出，透過兩地輪流舉辦兩湖論壇活動，有利於推動杭州與南投進行全面交流與合作，共同營造了互利雙贏的局面。期待藉由今天的論壇，更進一步深化雙方合作，持續建立更深厚多元的交流渠道，為兩地民眾營造更美好的發展願景。

主論壇上，杭州市台辦主任梁建華和南投縣報導文學作家鄧相揚分別以《兩湖十年情 兩地一家親》和《從文化資產探討南投縣多樣文化》為題代表雙方做主旨發言；杭州和南投近20位與談人在文化、教育、衛生保健、婦女創業等4個分論壇上交流。

(中時 )