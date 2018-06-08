香蕉為何難售日 謝長廷：關稅高＋禁核食進口

謝長廷在臉書解釋台日友好，為何香蕉卻無法大量銷售日本。（圖／取自謝長廷臉書）

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中時電子報

台灣和日本沒有自由貿易協定（FTA)，香蕉比別國多20%的進口税，赴日銷售比不上東南亞有競爭力。駐日代表謝長廷在臉書發文回答網友疑問，台日友好為什麼日本不買台蕉？為什麼不趕快簽FTA?他表示「台日在災難時互相救助，那是友好表現，但水果貿易是民間企業間的買賣行為，雙方依交易條件決定，又是另一回事。我們和日本之間關於FTA談判的籌備在前幾年因為禁止東北食物進口而中斷了。」

謝長廷6日在臉書發文表示，日前po出香蕉外銷日本的困難問題，有些人提出質疑，一般人相信也不容易了解。所以簡答如后：

1、香蕉大王吳振瑞時代，當時也有菲律賓、南美洲的香蕉競爭，而且也沒有自由貿易協定的関稅優惠，為什麼台蕉可以暢銷日本？

答：香蕉大王的時代距今四十多年了，菲律賓和南美的香蕉在栽種技術和品質上有很大提升，不可同日而言，芳香上臺蕉有優勢，但賣相外觀已經不輸台蕉，價格便宜很多。台灣在1970年代被列為開發中國家，有優惠稅率，十多年前被取消，菲律賓南美國家則現在享有優惠，所以我們必須爭取簽訂FTA或類似協定。

2、台日友好為什麼日本不買台蕉？我們為什麼不敢快簽FTA?

答；台日在災難時互相救助，那是友好表現，但水果貿易是民間企業間的買賣行為，雙方依交易條件決定，又是另一回事。我們和日本之間關於FTA談判的籌備在前幾年因為禁止東北食物進口而中斷了。

3、難道禁止日本東北食物進口是違背自由貿易精神？

答：並不一定。只要我們提出科學根據（例如查出多少超標的食物），予以禁止是合理可以的，但如提不出（事實上抽查十多萬件從未有超標記錄），只是說日本東北五縣或八縣的食物禁止，那是差別岐視，韓國就是這樣被日本告上國際貿易組織(WTO)。

4、那麼你參加促銷何用？

答：台蕉還是有進口日本，只是數量不多，必須不斷宣傳，提高競爭條件，並改善產銷結構，才能持續擴大數量。

(中時電子報)

文章來源：謝長廷臉書

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