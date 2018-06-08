「兩湖論壇」10年　成功打造兩岸交流模式

2018年06月08日 10:23 中時 沈揮勝

五月在杭州舉辦的「中國國際茶業博覽會」展銷現場。（讀者凌鈺惠提供）

杭州「中國國際茶業博覽會」，魚池鄉農會展出日月潭紅茶與菇蕈類加工食品。（讀者凌鈺惠提供）

沈揮勝／綜合報導

第一屆兩湖論壇，2009年8月從南投起步。10年來，兩地聚焦「合作發展」主題，以「增進民眾福祉」為議題，突顯民眾參與感、獲得感並擴大惠及面，已累計舉辦40餘場主論壇、分論壇，雙方邀請上簽名專家、學者和業界精英參與互動研討。

像是組織「兩湖集體婚禮」、「南投物產展」、「兩地書畫家筆會」、「親子文創作品展」、「兩岸少兒幸福音樂會」等20餘場配套活動，都受到兩岸媒體關注與好評。

主辦單位指出，杭州與南投不僅注重在論壇期間「坐而言」，更重視在論壇後的「起而行」，雙方以論壇引領，推動兩地多領域、全方位、常態化的交流合作，婦女、工會、青年、農會等社團組織開展互動、互訪和業務交流。

其中，成功推動南投優質農產品進駐杭州世紀聯華超市，並連續多年邀請南投茶商來杭參加展會，贏得杭州人口碑，也贏得了杭州市場的認可。

在5月下旬剛結束第二屆中國國際茶葉博覽會上，南投的好茶摘得本屆展會108個金獎中的3個金獎；互派市民代表參加「錢塘江、日月潭泳渡」，互邀藝術家舉辦書畫展和文藝演出，不斷增進兩地民眾文體互動。

並促進南投信義鄉與杭州蕭山進化鎮深度合作梅產業，「微笑的梅子」結出碩果；借鏡南投的民宿發展經驗，成為杭州民宿品質的管理提升輸送寶貴經驗；雙方優勢互補、創新實踐，為兩地同胞謀求實實在在的利益，不斷增進彼此了解和心靈契合。

杭州南投兩地交流已經成為兩岸交流中最專注、最務實、最持久、成果最豐碩的樣本。

論壇雙方指出，10年交流從無到有、豐碩纍纍，未來的10年更加值得期待。並將持續推進基層交流，以杭台鄰里節為平台，擴大到村里層面，互邀參加重大活動，邀請更多兩地民眾參與。

(中時 )