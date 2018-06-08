「兩湖論壇」10年　成功打造兩岸交流模式

杭州「中國國際茶業博覽會」，南投縣各農會應邀參展。（讀者凌鈺惠提供）

友善列印
中時
五月在杭州舉辦的「中國國際茶業博覽會」展銷現場。（讀者凌鈺惠提供）
杭州「中國國際茶業博覽會」，魚池鄉農會展出日月潭紅茶與菇蕈類加工食品。（讀者凌鈺惠提供）

沈揮勝／綜合報導

第一屆兩湖論壇，2009年8月從南投起步。10年來，兩地聚焦「合作發展」主題，以「增進民眾福祉」為議題，突顯民眾參與感、獲得感並擴大惠及面，已累計舉辦40餘場主論壇、分論壇，雙方邀請上簽名專家、學者和業界精英參與互動研討。

像是組織「兩湖集體婚禮」、「南投物產展」、「兩地書畫家筆會」、「親子文創作品展」、「兩岸少兒幸福音樂會」等20餘場配套活動，都受到兩岸媒體關注與好評。

主辦單位指出，杭州與南投不僅注重在論壇期間「坐而言」，更重視在論壇後的「起而行」，雙方以論壇引領，推動兩地多領域、全方位、常態化的交流合作，婦女、工會、青年、農會等社團組織開展互動、互訪和業務交流。

其中，成功推動南投優質農產品進駐杭州世紀聯華超市，並連續多年邀請南投茶商來杭參加展會，贏得杭州人口碑，也贏得了杭州市場的認可。

在5月下旬剛結束第二屆中國國際茶葉博覽會上，南投的好茶摘得本屆展會108個金獎中的3個金獎；互派市民代表參加「錢塘江、日月潭泳渡」，互邀藝術家舉辦書畫展和文藝演出，不斷增進兩地民眾文體互動。

並促進南投信義鄉與杭州蕭山進化鎮深度合作梅產業，「微笑的梅子」結出碩果；借鏡南投的民宿發展經驗，成為杭州民宿品質的管理提升輸送寶貴經驗；雙方優勢互補、創新實踐，為兩地同胞謀求實實在在的利益，不斷增進彼此了解和心靈契合。

杭州南投兩地交流已經成為兩岸交流中最專注、最務實、最持久、成果最豐碩的樣本。

論壇雙方指出，10年交流從無到有、豐碩纍纍，未來的10年更加值得期待。並將持續推進基層交流，以杭台鄰里節為平台，擴大到村里層面，互邀參加重大活動，邀請更多兩地民眾參與。

(中時 )

兩湖十年情 兩地一家親　「西湖…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。