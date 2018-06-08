不滿柯P提油救火 簡舒培爆料柯拜訪過吳晟

民進黨議員簡舒培（右）和前民進黨立委賴坤成（左）8日接受廣播節目專訪，談論北農總經理吳音寧爭議。（「Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

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前民進黨立委賴坤成民進黨議員簡舒培8日接受廣播節目《蔻蔻早餐》訪問，對於柯文哲屢屢以「吳音寧由農委會派任」為由迴避吳去留問題，簡舒培痛批，當初柯文哲不是沒選擇，黨內有跟張派協調人選，但後來民進黨沒辦法接受，且柯也希望推一個沒有政治背景的人選，最後才會折衷由吳音寧出任北農總經理一職。簡舒培更爆柯文哲曾拜訪過吳音寧的父親吳晟，面對吳音寧風波時，卻屢說吳是民進黨推的人，更多次在吳音寧接受議員質詢時袖手旁觀，甚至提油救火！

對此，賴坤成也證實，當時因自己有台東果菜公司董事長、律師等資歷，獲得立法院長蘇嘉全推薦出任北農總經理，事後柯卻提了許多似是而非的理由，層層阻饒。

簡舒培更爆料，柯文哲也認識吳音寧的父親吳晟，以前也曾拜訪過，但現在面對吳音寧風波時，卻屢屢說吳是民進黨推的人，推卸責任，更多次在吳音寧接受議員質詢時，袖手旁觀，甚至是提油救火！

簡舒培指出，當初吳音寧被質疑業務使用費一事，明明北農也曾補助北市府活動100多萬，柯在一旁卻只有傻笑不願出面相救，另外突襲查帳事件，本來只有股東跟監察人可以查帳，但柯派政風處去查，根本是惡意的政治操作！

外界猜測柯文哲此舉可能是為了報復柯綠分手，對此簡舒培表示，不知是不是報復，但國民黨跟柯可能因吳音寧風波而得利，柯想顯現自己跟民進黨不一樣，藉此拉攏更多選票。

(中時 )

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