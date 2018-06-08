NBA》騎士球迷飆垃圾話 杜蘭特氣炸險動手

2018年06月08日 10:10 中時電子報 黃及人

在總冠軍賽G3始終冷靜面對的勇士前鋒杜蘭特，這下子終於爆發了！在G3賽後回到球隊飯店，杜蘭特遭到幾名騎士球迷在飯店門口狂飆垃圾話，讓他一度火大想要回頭對峙，幸好馬上被一旁的勇士工作人員拉住，避免衝突擴大。

也難怪騎士球迷要用如此沒品行為回嗆杜蘭特，他在G3不僅包辦43分、13籃板及7助攻，更在最後49.8秒投進致命三分球，幫助勇士逆轉擊敗地主騎士，取得3比0絕對聽牌優勢，徹底把克里夫蘭球迷打到抬不起頭來。

沒想到騎士球迷竟然跑去飯店門口堵人，根據《TMZ》拍到的畫面，這些騎士球迷先後嗆了「你的表現很爛」、「詹姆斯在哪裡」等垃圾話，但當1名球迷大喊，「德州大學就是笑話！」終於把杜蘭特惹毛，差點想要回頭找人算帳。

只是杜蘭特根本沒有生氣的必要，因為NBA史上從未有球隊能從季後賽系列戰0比3頹勢逆轉，勇士就差1勝就可完成衛冕，不管那些沒品球迷怎麼罵，也難以改變勇士即將封王，杜蘭特可望連兩年搶下總冠軍賽MVP的結局。

杜蘭特也在8日親自爆料，強調自己今年夏天將跟勇士續約，只是這次他不會降薪，畢竟他在去年就曾降薪續約，幫助勇士留下伊戈達拉、李文斯頓兩人，隨著勇士奪冠在望，杜蘭特當然哪裡也不可能去，只差薪水怎麼談！

(中時電子報)