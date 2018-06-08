傅達仁走了！注意「無聲」胰臟癌4大難防病兆

長時間上腹痛、腹脹、食慾不振或血糖突然變高要小心胰臟病變。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

資深媒體人傅達仁昨日執行安樂死辭世，晚年飽受胰臟癌之苦，發現時已經是末期。醫師表示，胰臟癌難防，臨床上遇到的胰臟癌病患，很多一開始都是因為胃痛、食慾不佳等腸胃問題就醫，而且胃鏡不一定檢查得出異常，提醒若有上腹部不適等4大症狀，要小心胰臟癌找上門！

基隆長庚肝膽胃腸科主治醫師錢政弘在臉書發文表示「胰臟癌真的很難防」，指出最近遇到兩位胰臟癌病患，一位中年女性，因為胃痛、食慾不佳來就醫，胃鏡檢查發現胃食道逆流，但因上腹部不適症狀始終沒有改善，電腦斷層檢查才發現，胰臟尾部有一顆2公分的腫瘤，而且躲在胃的後面，因此很難用超音波診斷出來。

另一位老先生平常不菸不酒，最近一個月發現原本的糖尿病越來越難用藥物控制，即便藥物加重，血糖還是很高，後來檢查才發現胰臟尾部長了腫瘤，病情嚴重。

錢政弘說，若胰臟癌長在胰臟頭部（靠近總膽管側），通常會造成黃疸，皮膚會變黃、比較容易被察覺；但若長在胰臟尾部，抽血檢查可能完全正常，容易被當成胃痛或背部肌肉酸痛，發現時通常已經末期，建議如果長時間出現4大症狀，包括：上腹痛、腹脹、食慾不振或血糖突然變高，就要特別小心可能有胰臟癌風險，一定要到醫院進一步檢查。

(中時電子報)

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