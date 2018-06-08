力挺北韓 陸傳將派戰機護金正恩出席川金會

2018年06月08日 10:34 中時電子報 楊幼蘭

美國總統川普與北韓最高領導人金正恩12日即將會面，在新加坡舉行全球矚目的峰會。據韓國軍方消息人士透露，當北韓領導人專機飛越中國領空時，北京可能派戰鬥機護航。

一名韓國空軍消息人士告訴《南華早報》（South China Morning Post），以戰機護航外國國家領導人，是空軍所能提供的最高安全外交禮節。他指出，要是中國屆時確實派機護航，那北京或許就是針對美韓聯盟發出訊息，告訴對方，北京強力支持金正恩政權。

金正恩素來以極端重視個人安全聞名，因此有關他要從平壤出發，航行超過4,000公里，飛赴新加坡出席周二峰會的航線屬於機密。但熟悉金氏家族安全事務的人說，平壤會採取特殊措施，以確保金正恩的安全。

2005年脫北前曾任金氏家族貼身護衛的李尹鎬說，北韓護衛司令部所派出的護衛人數，還有金正恩的航線，都是平壤對新加坡川金峰會的最大安全考量。

李尹鎬指出，金正恩為了確保個人安全，很可能會飛越中國領空，這樣才能獲得北京保護，安全抵達新加坡。

香港軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平指出，元首出國外訪航線都經過精心策劃，並高度保密，而由戰機護航也很常見。不過，由中國派戰機護航北韓最高領導人到第三國出席峰會，卻相當罕見。

宋忠平說，通常一國領導人會由該國空軍護送到邊界，再由主辦國派戰機在邊境接手護航。因此，理論上當金正恩的專機進入新加坡領空時，護航的應該是新加坡。

北京知名軍事評論員岳剛指出，儘管由於領空法則，中國戰機不太可能一路護航金正恩專機，進入新加坡領空，但由於北京宣稱擁有南海大部分主權，因此能飛到接近新加坡邊界處。

而金正恩的專機是由蘇聯製伊留申-62M（Ilyushin Il-62M）所改裝，有4具發動機，航程約為1萬公里，因此一般認為， 它可以從北韓直航新加坡。

(中時電子報)