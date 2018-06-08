嘉義家扶秒殺完賣300顆西瓜助學

西瓜盛產，嘉義家扶獲贈三百顆西瓜已完售募得助學金。（廖素慧攝）

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嘉義家扶中心欣喜獲熱烈響應，西瓜助學金有著落。（廖素慧攝）
嘉義家扶中心義賣西瓜助學，感謝大眾熱情認購，20小時完售。（廖素慧攝）

心繫故鄉嘉義的旅北熱心女士侯盈華，認購雲林果農的300顆西瓜，捐贈給嘉義家扶中心義賣募款助學，嘉義人的善心不落人後，秒殺買西瓜，20小時完賣300顆西瓜，嘉義家扶中心主委黃國芳買西瓜向隅，驚呼「蛤！賣完啦！」，再捐助學金。

侯盈華是嘉義人，長期旅居台北，關懷家鄉弱勢學童，是家扶中心15年的認養人，陸續認養13名兒童，每當新學期開之際，主動關心弱勢學童有沒有註冊費上學，盡其所能，扶助學子們求學的路上不受貧窮所困擾。

此次侯盈華認購雲林果農的西瓜助農，捐給嘉義家扶中心義賣募款，獲善心人士熱烈響應，其中，家扶委員吳見諦購買62顆，作為贈送員工的端午節應景禮，社工師公會理監事、社區民眾等也紛紛搶購，300顆西瓜20小時完售。

嘉義家扶中心主委黃國芳為社會大眾熱情響應，能完銷300顆西瓜，再捐贈助學金回應社會大眾的祝福，主任沈明彥也感謝各界熱情支持。

受扶助的高三畢業生鄭珺文代表受贈助學西瓜，她受幫助將進入國立成功大學護理系，第一次看見如小山般的西瓜，感愛到社會的關懷熱情，十分感動，期勉自己在未來的大學學習上奮鬥不懈，學有所成，也要熱心助人。

(中時 )

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