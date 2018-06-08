凱特王妃娘家傳喜訊 妹妹琵巴宣布懷孕

凱特妹妹琵巴（圖右）與夫婿馬修（圖左）。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國廣播新聞網（ABC News）報導，繼英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）產下第3名子女路易（Prince Louis）後，其妹妹、名媛琵巴密道頓（Pippa Middleton）也於日前，透過英國知名連鎖超市Waitrose的刊物，向大眾宣布懷孕的消息，她與夫婿馬修（James Matthews）將迎接新生命的到來。不過，與姊姊一樣，琵巴目前仍不願公布肚子內胎兒的性別。

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琵巴也在專訪中表示，自己很幸運、沒有像姊姊一樣受到早晨孕吐的困擾。目前已懷有12週身孕的她，似乎因為風俗習慣的不同，表示自己將持續運動和接受訓練，「我注意到身體明顯地改變，希望藉由持續運動，維持我的體態與健康，讓生產過後，我還能穿現有的牛仔褲！」

現年34歲的琵巴，父親是麥可·密道頓（Michael Francis Middleton）和母親是卡洛兒（Carole Elizabeth Middleton），都曾英航的員工，後母親因創業致富，讓密道頓家族得以擠身上流社會。琵巴在家中排行第二，上有姊姊凱特、下有弟弟詹姆斯，和姊姊一樣進入聖安德魯斯學校（St Andrew's School）就讀，並在愛丁堡大學（University of Edinburgh）取得英國文學學位。

Congratulations to Mr. & Mrs. Matthews! 💛🥂 #pippamiddleton #jamesmatthews

Pippa Middleton-Matthews（@pippamidleton）分享的貼文 於 張貼

當姊姊與威廉王子（HRH Prince William）的戀情曝光後，一直到兩人結婚，琵巴和密道頓家族始終是媒體追逐的焦點；不過，真正讓琵巴聲名大噪的，卻是在凱特威廉大婚上，擔任伴娘的她，以一襲象牙白的連身長裙成為新人外最大亮點，人氣與知名度不亞於其姊姊凱特。2017年與男友、前英國知名賽車手詹姆斯（James Matthews）結婚，兩人的婚禮也因為凱特、喬治（Prince George）和夏綠蒂（Princess Charlotte）的「加持」，一度成為英國當地的盛事活動。

Pippa with Margarita Armstrong-Jones. #pippamiddleton

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沒有王室頭銜和身份的琵巴，雖然也經常受邀出席公眾活動，像是剛剛結束的梅根（Meghan, Duchess of Sussex）與哈利王子（HRH Prince Henry）婚禮；但即將為人母的琵巴，告訴《時人雜誌》（PEOPLE），當孩子出世以後，她和馬修希望給予孩子一個不受打擾的童年。

(中時電子報)

文章來源：Pippa Middleton reveals she's pregnant

文章來源：Pippa Middleton Confirms Pregnancy, Reveals She Didn't 'Suffer from Morning Sickness' Like Sister Kate

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