撞上從天而降的大樹幹 女駕駛：有夠衰！

返家途中撞上莫名斷裂倒塌的樹幹，陳姓女子說天外飛來橫禍，「有夠衰！」。（呂妍庭翻攝）

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返家途中撞上莫名斷裂倒塌的樹幹，陳姓女子說天外飛來橫禍，「有夠衰！」。（呂妍庭翻攝）
陳姓女子日前凌晨返家途中，撞上莫名斷裂倒塌的樹幹，馬上通報警方前來處理。（呂妍庭翻攝）
陳姓女子日前凌晨返家途中，撞上莫名斷裂倒塌的樹幹，馬上通報警方前來處理。（呂妍庭翻攝）

陳姓女子5日凌晨行經嘉義縣大林鎮大埔美工業園區前162縣道，突見前方有龐然大物從天而降，反應不及迎頭撞上，下車才發現是一根2、3公尺長的樹幹橫躺在馬路上，因車頭已毀損，陳女擔心求償無門，負責養護的嘉義縣政府建設處表示，民眾可檢附相關資料提出國賠，建設處也會派員加強該路段路樹的養護工作，儘量做好預防措施。

陳姓女子表示，她晚上到梅山找朋友，凌晨返家途中，行經162線與大埔美工業區5路交叉口附近，突然看見眼方有龐然大物飛掉下來，因事出突然，緊急踩煞車還是直接撞上，當時受到極大驚嚇，下車察看才發現車頭底下躺著一根橫過兩線車道的樹幹，擔心還有其他車輛受害，只好通報警方前來處理，經警方現場量測後，才由3名壯漢合力將倒臥樹幹移至路旁。

陳女餘悸猶存地說，自己開車原本就不快，且前方有限速50公里的測速器，加上工業區前道路正在施工，視線已不佳的狀況下，還撞上莫名斷裂倒塌的樹幹「實在很冤枉」，可說是天外飛來橫禍，「有夠衰！」，現更擔心維修費不知找誰賠。

建設處副處長蔡育宗指出，因縣道路樹屬建設處養護範圍，每年都傳出有類似遭路樹砸到或雨後產生坑洞造成損傷的案件申請國賠，民眾只要備妥相關文件，清楚敘明事實就能向縣府提出申請，屆時再由行政處法治科召開國賠審查會，審查委員會討論是否附和國賠要件，如受理未過，多半會進行到法律程序，由法院來裁處。

(中時 )

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