教育會考君毅、建臺表現亮麗 苗縣榜首在君毅

君毅陳羿均是苗縣榜首，校長林慶旺頒發20萬獎學金。（陳慶居攝）

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君毅校長林慶旺肯定陳羿均、陳敬堯及江佩瑾優異的表現。（陳慶居攝）
建臺謝博任，寫作些微之差未拿滿級分。（陳慶居翻攝）
建臺黎季宣同樣差在寫作拿5級分。（陳慶居翻攝）

國中會考成績揭曉，苗栗縣私立學校表現不俗，竹南君毅中學的陳羿均獲5A10+寫作6級分，為目前所知全縣榜首，校長林慶旺即刻頒發20萬元獎學金。另外，君毅的陳曉欣與陳敬堯，苗栗建臺中學的謝博任和黎季宣，都考出5A10+寫作5級分佳績。

君毅江佩瑾寫作測驗獲「全國最佳範本」，會考成績5A7+寫作6級分，她先前在國小及國中參加文狀元寫作比賽，就是文狀元常勝軍。

君毅中學指出，校方近年積極推動專屬的幸福工程，透過課程、活動、比賽培養孩子帶得走的能力。在課程融入「學習策略」，加上成立考前榜首衝刺班，會考成績迭創佳績，除連續3年有榜首外，學科滿分5A10+及高分5A5+以上比例，連續5年都名列前茅。

而近些年來表現也相當亮麗的建臺中學國中部，今年雖在寫作部分以些微之差無緣擠入榜首之列，但整體成績仍可圈可點。其中以謝博任、黎季宣2人5A10+寫作5級分，他們集中性沈穩、讀書專心踏實，表現最優異，黎表態要直升頂大班；而謝對數學特別有興趣，曾獲國家地理知識比賽縣內第一名。

成績5A9+寫作6級分的李佳蓁，雖未選讀雙語班，但她在語文方面的表現極為突出，國二時就已通過全民英檢中級檢定，還榮獲苗栗縣國語演講及英文朗讀的第一名，寫作6級分，充分展現語文能力。

此外，建臺5A9+4人，5A8+4人、5A7+2人，5A6+7人，5A5+6人，5A4+2人，5A3+2人，5A2+1人，共有30人達5A以上，符合領取縣府激勵獎金共18位，全校精熟達25％，而待加強比例大降3％，學校整體平均成績提升許多，持續可獲得縣府激勵獎金10萬元的鼓勵。

(中時 )

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