AIT 新館揭幕 川普政府將派國務院助卿出席

2018年06月08日 11:22 中時 江靜玲

美國在台協會（AIT）內湖新館落成典禮將於周二(12日)舉行。川普政府目前已確定不會派遣內閣級閣員出席，而由國務院主管教育與文化事務的助理國務卿瑪麗羅伊斯（Marie Royce）代表參加新館揭幕。美方最快可望在本周五公布這項訊息。

瑪麗羅伊斯是素來挺台、也是「台灣旅行法」主要推動者聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯的妻子。今年1月才為川普總統提名為國務院助卿的瑪麗羅伊斯，曾隨同羅伊斯訪台，並參加駐美代表處在雙橡園舉辦的活動，對台灣並不陌生。

嫻熟人士指出，AIT新館落成典禮的恰與美朝峰會撞期，川普政府全力投注12日新加坡川金會，瑪麗羅伊斯此次出席典禮，將公開發表演說，仍具象徵意義。AIT內湖新館揭幕後，完成搬遷約需3個月左右，相信未來，仍會有其他美方官員陸續訪台。

根據《南華早報》，美國不派內閣級官員參加AIT落成，是因顧慮大陸反彈，甚至驅逐美國駐北京大使。但美方可能派出無官職重要人士赴台與會，可能人選包括川普總統的長子川普二世。

對此，相關人士表示，相關細節尚待白宮最後敲定，「但安排應該會讓大家感到滿意」。

至於先前傳出的可能派遣人選國家安全顧問波頓，12日當天則在新加坡。

此外，AIT台北辦事處新任處長的人選也已確立，將由一名職業外交官接替現任處長梅建華。這項人事令也將在近期內宣布。

(中時 )