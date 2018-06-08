陳學聖：照拔管的標準 8成兼獨董的教授都違法

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國民黨籍立委陳學聖8日召開記者會，質疑執政黨為了不讓管中閔當台大校長，刻意挑毛病，以就任獨董前未經學校同意，不讓管上任。結果根據統計資料，超過8成的教授兼任上市上櫃公司的獨董，都是事後才取得學校同意函，他批評執政黨為了拔管，摧毀整個優良的產學合作文化，並要求將來上任的新教育部長，屆時說明將如何處理此事。

陳學聖表示，上個月金管會發函給上市上櫃公司查教授兼任獨立董事的情況，但如果以行政部門要求的管中閔標準，就任前就要取得兼職同意函者，則上市公司當中只有15.86%符合，就任後取得的則是32.8%，而就任後仍未取得學校同意函的過半數，多達51.34%。

上櫃公司也差不多，就任前取得的 17.54%，就任後取得者29.82%，從頭到尾沒取得的52.63%。因此陳學聖表示他請問下一任教育部長，怎麼處理這些教授？既然說管爺違法所以不能上任台大校長，那這麼多上市上櫃公司的教授兼任獨董怎麼處理？

陳學聖批評此事根本是教育部自己捅自己的馬蜂窩，因為產學合作本來就是好事，是台灣好的優良傳統，過去產學間也沒有爭議，現在為了拔一個管，摧毀整個產學合作的文化，如今有8成兼任獨董的教授不符合，怎麼辦？

陳學聖表示，新教育部長上任就要面對這個問題，如果下一任部長無法用公平標準處理，自己不會承認他是教育部長，也許新部長也會像吳茂昆一樣任期短。陳學聖呼籲執政黨不要為了拔一個管，摧毀產業界和學術界的合作。而如何處理這些教授，也是下一個立法院會期開始後，他給新部長的考題。

(中時 )

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